Maquillaje natural de noche: 4 alternativas para lucir un maquillaje navideño, elegante y rejuvenecedor

No nos mientas, también has estado buscando ideas de maquillaje navideño en tus ratos libres, preguntándote cuál de todos los pines que has visto será la mejor opción para ti.

La respuesta a esta interrogante no es tan sencilla, pues entendemos a la perfección esa indecisión de querer llevar la opción menos cargada, en un mundo donde la mayoría de las propuestas llevan glitter y mucho brillo.

El maquillaje natural se ha convertido en un gran aliado para estas fechas, no tanto por la tendencia del clean look, sino porque luego de una jornada larga (pues este año las fiestas caen entre semana) y el desvelo de la convivencia familiar, nos invitan a querer desmaquillarnos de forma rápida para dormir.

Si tú eres del club de las que apuestan por algo más ligero y delicado, revisa estas cuatro alternativas de maquillaje de noche que te harán lucir un look elegante, rejuvenecedor y sin tantos productos.

Maquillaje de ojos con delineador verde

El color verde es un clásico de la temporada y la Navidad, el pretexto perfecto para lucirlo como nunca. Esta idea apuesta por incluirlo en un maquillaje sencillo y natural en el que la mirada se lleve todo el protagonismo. Para lograrlo, tendrás que conseguir un lápiz de ojos cremosito para que se vea hidratado sobre tu párpado; complementa con una buena máscara de pestañas o un poco de pestañas postizas y voilà, estarás lista para tu cena navideña en cuestión de segundos.

Maquillaje con rubor rosado

Si tu objetivo es lucir fresca toda la noche, el consejo es que apuestes por un total look con rubor; así es, este producto de maquillaje puede hacer maravillas por sí solito, ayudándonos a lucir un estilo muy natural y luminoso.

Puedes aplicarlo sobre los párpados, mejillas, barbilla y nariz; estos toques te darán una apariencia dulce y refinada.

Labios rojos con piel glowy

La piel luminosa es la sensación de la temporada y las tendencias de maquillaje; si estás buscando el look que te haga lucir impecable y sofisticada esta Navidad, apostar por esta textura en tu maquillaje es el plus.

Este maquillaje lleva el protagonismo a los labios, así que la recomendación es apostar por un labial rojo hidratado que complemente la apariencia luminosa de tu piel. Puedes complementar con un delineado delgado o cat eye; sin embargo, si lo que buscas es algo muy natural, solo aplica rímel en tus pestañas.

Maquillaje delineado y sombras marrones

Sin necesidad de llegar a un smokey, las sombras marrones en tonos cálidos pueden convertirse en el aliado que necesitamos para lucir una mirada de impacto en nuestra cena navideña, especialmente si las complementamos con un buen delineador negro que logre alargar la mirada en un acabado foxy. Esto sobre tus ojos, un toque de rimel, tu gloss favorito y no necesitarás más para brillar en la noche.

El maquillaje natural de noche es una gran apuesta para vernos bien esta Navidad. Estas ideas de maquillaje navideño están inspiradas en hacer que tu look luzca elegante, fresco, favorecedor y sumamente rejuvenecedor. Recuerda que el secreto de las tendencias de maquillaje está en llevar una piel luminosa y de textura ligera. Dicho esto, ¿qué idea será tu compañera en estas fiestas?