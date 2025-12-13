¿Cómo puedo manifestar durante el portal 12/12? 5 rituales poderosos que no debes dejar pasar

El portal 12/12 llega como la oportunidad para poner una pausa a nuestra realidad y preguntarnos qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. En numerología, el 2026 llega como año 1, lo que se traduce como el inicio de un nuevo ciclo; es por ello que este portal energético del 12 de diciembre es el momento perfecto para cortar con aquello que ya no vibra con nosotros. Hábitos que quieras dejar atrás, personas o relaciones que ya no deseas conservar…, este es el momento de decirle adiós a todo eso que ya no resuena contigo.

Aunque la recomendación era llegar a este día con el trabajo de limpieza y depuración ya realizados, nunca es tarde para aprovechar la energía de este mágico día y estos rituales poderosos te ayudarán a manifestar lo que más deseas, pues aún estás a tiempo de conectar con el universo.

Ritual de escritura para cerrar ciclos

Este ritual es vital para realizar cualquiera de las siguientes propuestas; recuerda que necesitas soltar antes de comenzar a pedir, así que corre por unas hojas y escribe lo siguiente.

En forma de lista, sobre la primera hoja anota todo aquello que ya no quieres cargar contigo: miedos, hábitos, relaciones o pensamientos destructivos. Esta hoja la vas a doblar hacia afuera y con ayuda de un cerillo vas a quemarla; esto simboliza el cierre de estos patrones. Deja que las cenizas se las lleve el viento y despréndete de todo lo que pusiste.

En la segunda hoja, también en forma de lista, vas a anotar en tiempo presente cómo quieres sentirte a partir de ahora: en calma, feliz, segura, amada… y este listado lo doblarás hacia ti guardando el papel cerca de tu cama.

Antes de manifestar es importante liberar. Pexels

Ritual con vela para enfocar tu intención

Enciende una vela blanca y siéntate frente a ella durante unos minutos. Observa la llama y realiza respiraciones profundas mientras lo haces. La idea es que sientas la sensación de calma total, pues cuando este momento llegue tendrás que emitir tu intención de forma clara y en tiempo presente, como si ya estuviera ocurriendo.

Ojo aquí, no te vayas a ir de largo con las peticiones; lo importante no es eso, sino que la que hagas sea realmente importante para ti. La vela representa la claridad y la guía y su tarea es arrojar la luz que necesitas para cumplir esta intención.

Ritual de agradecimiento

Antes de acostarte, enumera al menos 12 cosas por las que estás agradecida en lo que va del año. No tienen que ser logros grandes, pueden ser pasos pequeños como cuidar de ti misma, por las personas que llegaron, o incluso por despertar un día más.

Recuerda que no hay magia más grande para el universo que la gratitud; cada vez que agradeces por algo ocurrido en tu vida, la energía se acomoda para abrir terreno a más cosas por las que debes dar gracias.

Ritual de agradecimiento Pexels

Ritual del espejo

Para este ritual es importante que te coloques frente a un espejo; mientras te miras directamente a los ojos, repite lo siguiente: “Confío en mi camino y en todo lo bueno que está llegando a mi vida”.

Esto lo vas a repetir tres veces, con calma y en un lugar en paz; procura hacerlo antes de medianoche. Aunque parece sencillo, este ritual te ayudará a reconectar contigo misma.

Ritual del espejo Pexels

Ritual de intención bajo la almohada

¿Recuerdas cuando eras pequeña y dejabas tu diente para que el ratón lo cambiara por dinero? Bueno, pues este ritual funciona igual. En un papel escribirás en una frase corta y resumida tu mayor deseo, siempre en positivo y en tiempo presente. Dóblalo hacia ti y colócalo bajo tu almohada antes de dormir.

El universo tomará esta intención para ayudarte a cumplirla cuando llegue el momento indicado.

Ritual de la almohada Pexels

Aún estás a tiempo para manifestar y aprovechar la energía del portal 12/12; recuerda que lo importante de este día es finalizarlo con las intenciones claras de lo que deseas dejar en el pasado y lo que realmente quieres que cambie y suceda. La magia del universo habita también en ti, así que corre a soltar y manifestar que el 2026 huele a éxito y crecimiento.