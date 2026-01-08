Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Garner rompe el silencio sobre lo difícil que fue su divorcio de Ben Affleck

Garner suele ser discreta cuando se trata de su vida personal, por eso sus recientes declaraciones llamaron tanto la atención.

Enero 07, 2026 • 
Karen Luna
Jennifer Garner

Jennifer Garner rompe el silencio sobre lo difícil que fue su divorcio de Ben Affleck

Emma McIntyre/Getty Images,

Jennifer Garner no habló para generar titulares, y eso se nota, en una entrevista reciente, la actriz dejó escapar una reflexión sincera sobre su divorcio de Ben Affleck, sin dramatizarlo, sin suavizarlo de más y, sobre todo, sin convertirlo en espectáculo. ¡Más que mirar atrás con tristeza, lo hizo con una honestidad que se siente tranquila, pero profunda!

Conoce más
jennifer lopez fan reunion toreo atlas cdmx .jpeg
Entretenimiento
De la cancelación de su gira a los rumores de divorcio: ¿es el 2024 el peor año de Jennifer Lopez?
Julio 01, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Ben Affleck
Entretenimiento
Ben Affleck revela por qué siempre parece molesto en las fotos
Junio 24, 2024
 · 
Leslie Santana

Jennifer explicó que, para ella, lo complicado no fue la exposición ni lo que se decía alrededor. Lo verdaderamente difícil fue aceptar que una familia dejaba de existir tal como la conocía. No habló de peleas ni de culpas, sino de esa pérdida silenciosa que ocurre cuando una vida compartida cambia de forma para siempre. Romper una dinámica, un “nosotros”, incluso una amistad, pesa más de lo que cualquiera imagina desde fuera.

Ella y Ben Affleck compartieron diez años de matrimonio y tres hijos, así que el cambio no fue menor, con el tiempo, Jennifer entendió que ese duelo necesitaba espacio y, sobre todo, apoyo real.

Volver a lo básico: la gente que sí está

Después de la separación, Garner encontró refugio en algo simple pero poderoso; su círculo cercano. Amigos, familia, personas que no piden explicaciones ni juicios. Hoy dice que procura verlos lo más posible, porque ahí es donde se reconstruye la fuerza emocional. No en grandes discursos, sino en conversaciones cotidianas y compañía constante.

Criar hijos cuando ya no son pequeños

Jennifer también habló de la maternidad desde un lugar muy honesto. Sus hijos ya no son niños, y eso cambia todo. Ahora, ser mamá implica aprender a callar un poco, observar más y aceptar que no siempre se puede intervenir. Dejar que crezcan, aunque cueste, forma parte del proceso.

Compartir la crianza bajo la mirada pública

Sobre la relación actual con Affleck, fue clara: no es sencilla, pero funciona. Criar juntos mientras ambos siguen siendo figuras públicas requiere ajustes constantes. No lo describió como algo dramático, sino como un reto que se trabaja día a día, siempre pensando en sus hijos.

También puedes leer:
Ben Affleck
Celebs
El bonito gesto de Ben Affleck para rendir homenaje a su ex Jennifer Garner
Mayo 13, 2019
 · 
Vanidades
Jennifer Garner y Ben Affleck se reencuentran por el bien de sus hijos
Celebs
Ben Affleck y Jennifer Garner son ‘buenos amigos’
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Hoy, Jennifer Garner está enfocada en sus proyectos, en su activismo y en su familia. Habla poco del pasado porque ya no vive ahí y quizá eso es lo que le ha permitido volver a comenzar una vida nueva.

Jennifer Garner Ben Affleck
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas otoñales de Hailey Bieber
Moda
Hailey Bieber apuesta por el look con chaqueta de textura y pantalón acampanado que querrás llevar los últimos días de invierno
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona
Katy Perry y Justin Trudeau en cista romántica
Entretenimiento
¿Justin Trudeau se lleva bien con Orlando Bloom? Katy Perry publicó FOTOS que podrían comprobarlo
Enero 07, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton rinde homenaje a la reina Isabel y la princesa Diana con vestido de tartán
Realeza
Kate Middleton podría recibir una importante reliquia por parte del rey Carlos III por su cumpleaños
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Hilary Duff responde a la polémica Así apareció en redes sociales tras las acusaciones de Ashley Tisdale.png
Entretenimiento
¿Hilary Duff responde a la polémica? Así apareció en redes sociales tras las acusaciones de Ashley Tisdale
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona