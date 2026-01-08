Jennifer Garner rompe el silencio sobre lo difícil que fue su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Garner no habló para generar titulares, y eso se nota, en una entrevista reciente, la actriz dejó escapar una reflexión sincera sobre su divorcio de Ben Affleck, sin dramatizarlo, sin suavizarlo de más y, sobre todo, sin convertirlo en espectáculo. ¡Más que mirar atrás con tristeza, lo hizo con una honestidad que se siente tranquila, pero profunda!

Jennifer explicó que, para ella, lo complicado no fue la exposición ni lo que se decía alrededor. Lo verdaderamente difícil fue aceptar que una familia dejaba de existir tal como la conocía. No habló de peleas ni de culpas, sino de esa pérdida silenciosa que ocurre cuando una vida compartida cambia de forma para siempre. Romper una dinámica, un “nosotros”, incluso una amistad, pesa más de lo que cualquiera imagina desde fuera.

Ella y Ben Affleck compartieron diez años de matrimonio y tres hijos, así que el cambio no fue menor, con el tiempo, Jennifer entendió que ese duelo necesitaba espacio y, sobre todo, apoyo real.

Volver a lo básico: la gente que sí está

Después de la separación, Garner encontró refugio en algo simple pero poderoso; su círculo cercano. Amigos, familia, personas que no piden explicaciones ni juicios. Hoy dice que procura verlos lo más posible, porque ahí es donde se reconstruye la fuerza emocional. No en grandes discursos, sino en conversaciones cotidianas y compañía constante.

Criar hijos cuando ya no son pequeños

Jennifer también habló de la maternidad desde un lugar muy honesto. Sus hijos ya no son niños, y eso cambia todo. Ahora, ser mamá implica aprender a callar un poco, observar más y aceptar que no siempre se puede intervenir. Dejar que crezcan, aunque cueste, forma parte del proceso.

Compartir la crianza bajo la mirada pública

Sobre la relación actual con Affleck, fue clara: no es sencilla, pero funciona. Criar juntos mientras ambos siguen siendo figuras públicas requiere ajustes constantes. No lo describió como algo dramático, sino como un reto que se trabaja día a día, siempre pensando en sus hijos.

Hoy, Jennifer Garner está enfocada en sus proyectos, en su activismo y en su familia. Habla poco del pasado porque ya no vive ahí y quizá eso es lo que le ha permitido volver a comenzar una vida nueva.

