¿Hilary Duff responde a la polémica? Así apareció en redes sociales tras las acusaciones de Ashley Tisdale

La polémica que surgió luego de que Ashley Tisdale revelara a través de un ensayo que había abandonado un grupo de “mamás tóxicas” de Hollywood continúa escalando.

Aunque no se confirmó quiénes eran las celebs que pertenecían a dicho círculo, los fanáticos y diversos medios de comunicación comenzaron a especular que figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor podrían ser parte del grupo.

Aunque ninguna de las involucradas se había pronunciado directamente al respecto de la situación, el esposo de Hilary Duff respondió de forma tajante a la “acusación” de Tisdale, “confirmando”, de alguna manera, que las sospechas de los famosos sobre su esposa en este grupo eran ciertas.

A unas horas de que todo esto escalara, la propia Hilary Duff acaba de utilizar su cuenta de Instagram para enviar un mensaje. ¿Este sería una respuesta a los comentarios de Ashley?

Hilary Duff “responde” a la indirecta

Hace tan solo unas horas la actriz y cantante aprovechó su cuenta oficial de Instagram para subir un video en el que se le ve sosteniendo su celular, mientras canta frente a la cámara. En un paisaje soleado de colinas verdes y portando un vestido amarillo mantequilla, Hilary nos regala un pedacito de lo que presuntamente será una de las canciones que compondrán su nuevo álbum musical.

Recordemos que la cantante ya no sabía dado señales de que un proyecto nuevo estaba siendo preparado, Y por supuesto que el video provocó la emoción de sus fans, especialmente en este momento en el que está envuelta en una polémica.

La respuesta indirecta del esposo de Hilary

Aunque antes de que Hillary compartiera este video a través de sus redes sociales, no se ha pronunciado públicamente respecto a la controversia. Sin embargo, quien sí lo hizo fue su esposo, el músico Matthew Koma.

En un gesto que muchos interpretaron como una indirecta, muy directa, Koma hizo uso de sus redes sociales para publicar una historia en Instagram recreando la foto de la portada del ensayo de Ashley con un titular ficticio donde la calificaba como “la persona más egocéntrica y fuera de sintonía de la Tierra”.

Por supuesto que esta “respuesta” fue vista por muchos fanáticos como una defensa de forma sutil hacia la figura de su esposa. Ante esta situación, Hilary no ha salido a declarar nada al respecto.

Mantiene su energía en su próximo proyecto musical

Aunque el video que recientemente compartió Hilary a través de sus redes sociales fue considerado por algunos como una respuesta ante toda la polémica que se está generando en torno a ella y al grupo de “mamás tóxicas”, la realidad es que probablemente la única intención de dicho reel fuera promocionar su próximo álbum.

Recordemos que en 2025 Hilary lanzó su nuevo sencillo “Mature”, con el cual hizo su regreso a la música luego de varios años fuera de esta industria. Con él la cantante hizo la promesa a sus fans de que pronto llegaría con una sorpresa musical y todo parece apuntar a que se trata de un álbum.

En medio de las acusaciones y especulaciones que envolvieron a Hilary Duff luego de que Ashley Tisdale hiciera pública la situación del grupo de mamás en Hollywood, la cantante ha optado por no responder de manera pública ni a este ensayo ni a lo compartido por su esposo, manteniendo hasta este momento un perfil discreto Y dejándonos claro con el video que acaba de subir que actualmente se encuentra únicamente centrando su energía en su carrera.