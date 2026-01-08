Suscríbete
Entretenimiento

¿Justin Trudeau se lleva bien con Orlando Bloom? Katy Perry publicó FOTOS que podrían comprobarlo

A veces una simple galería de fotos basta para encender la curiosidad de internet, fue justo lo que pasó cuando Katy Perry compartió algunas imágenes de sus días navideños.

Enero 07, 2026 • 
Karen Luna
Katy Perry y Justin Trudeau en cista romántica

¿Justin Trudeau se lleva bien con Orlando Bloom? Katy Perry publicó FOTOS que podrían comprobarlo

Getty Images

Las redes sociales a veces dicen más que mil comunicados oficiales, y Katy Perry lo sabe perfecto. En plena vibra navideña, la cantante compartió una serie de fotos que no pasaron desapercibidas y que encendieron una pregunta inesperada: ¿Justin Trudeau se lleva bien con Orlando Bloom? Las imágenes, que mezclan momentos familiares y encuentros llamativos, dejaron a más de uno levantando la ceja.

No te pierdas
Ariana Grande boda.jpg
Entretenimiento
Cómo fue la historia de amor de Ariana Grande y Dalton Gomez que terminó en divorcio millonario
Se confirma el millonario costo que pagará Ariana Grande a Dalton Gomez. La pareja estuvo casada dos años y en septimebre del año pasado habían iniciado los trámites de divorcio
Marzo 20, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Entretenimiento
Robert Downey Jr.: su trágica historia y su éxito en Hollywood
Marzo 11, 2024

Las fotos navideñas de Katy Perry que despertaron rumores

Durante las últimas celebraciones decembrinas, Katy Perry publicó imágenes muy personales, algunas junto a su hija y otras en las que aparece Orlando Bloom, su ex prometido, en un ambiente relajado y familiar. Nada fuera de lo común… hasta que entre la galería comenzaron a aparecer fotos con el político canadiense, Justin Trudeau.

Las imágenes no muestran nada escandaloso ni situaciones forzadas. Al contrario, se percibe un ambiente cordial, sonrisas naturales y esa vibra de “reunión tranquila” que suele darse en fechas especiales. Aun así, para internet fue suficiente para empezar a atar cabos y preguntarse si existe una relación cercana (o al menos amistosa) entre Bloom y Trudeau.

Orlando Bloom, Katy Perry y una dinámica familiar moderna

Lo que más llamó la atención fue la presencia de Orlando Bloom en las fotos navideñas, compartiendo espacio con Katy y su hija. Esto nos dejó ver que, pese a su separación, mantienen una relación respetuosa, algo que muchas celebridades buscan pero pocas logran con tanta naturalidad.

La aparición de Justin Trudeau no se siente invasiva, sino más bien como parte de un círculo social amplio y diverso. No hay declaraciones oficiales, ni de Katy, ni de Bloom, ni del mandatario canadiense, que confirmen una amistad formal, pero las imágenes hablan de comodidad y buena sintonía.

También puedes leer:
la princesa Leonor.jpg
Realeza
La inesperada escapada de la princesa Leonor a Nueva York para visitar a uno de sus mejores amigos
Abril 03, 2024
 · 
Emma Duarte
sonrisa-princesa-leonor (3).jpg
Realeza
Conoce a Gabriel Giacomelli, el amigo brasileño al que la princesa Leonor habría visitado en su viaje a Nueva York
Abril 03, 2024
 · 
Emma Duarte

Por ahora, no sabemos si Justin Trudeau y Orlando Bloom son amigos cercanos o simplemente coincidieron en una reunión festiva. Lo que sí es evidente es que Katy Perry cerró el año rodeada de personas importantes en su vida, demostrando que, a veces, las fotos hablan más fuerte que cualquier titular.

katy perry Justin Trudeau orlando bloom
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas otoñales de Hailey Bieber
Moda
Hailey Bieber apuesta por el look con chaqueta de textura y pantalón acampanado que querrás llevar los últimos días de invierno
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona
Jennifer Garner
Entretenimiento
Jennifer Garner rompe el silencio sobre lo difícil que fue su divorcio de Ben Affleck
Enero 07, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton rinde homenaje a la reina Isabel y la princesa Diana con vestido de tartán
Realeza
Kate Middleton podría recibir una importante reliquia por parte del rey Carlos III por su cumpleaños
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Hilary Duff responde a la polémica Así apareció en redes sociales tras las acusaciones de Ashley Tisdale.png
Entretenimiento
¿Hilary Duff responde a la polémica? Así apareció en redes sociales tras las acusaciones de Ashley Tisdale
Enero 07, 2026
 · 
Lily Carmona