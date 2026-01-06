La reina Letizia triunfa con look en blanco y negro en su primer acto oficial del 2026 junto a Leonor y Felipe VI

Este 6 de enero se celebró la Pascua Militar, un acto solemne que se realiza de forma anual desde el siglo XVIII y en el que la familia real española funge como anfitriona en el Palacio Real de Madrid.

Mientras que el rey Felipe VI y la princesa Leonor vistieron su uniforme de alférez del Ejercito del Aire, la reina Letizia acaparó las miradas con un look de falda y blusa en blanco y negro qye está causando furor.

El look de la reina Letizia en la celebración de la Pascua Militar de España 2026

Tras las vacaciones navideñas, la reina Letizia regresa a la vida pública con un outfit que marca el incio de su 2026, un conjunto de falda en color negro y blusa blanca plisada, un estilismo en balnco y negro que es perfecto para la oficina.

La falda negra larga con abertura, es el modelo Raffica de la firma gallega Boüret, está confeccionada en crepé, y ya la había lucido en el mismo evento hace un par de años.

“Una falda de crepé confeccionada en talleres de Galicia regentados por mujeres que destaca por su elegante cintura alta, ideal para realzar la silueta en eventos de boda vespertinos y nocturnos”: dice la descripción en la página oficial de la firma.

Letizia combinó su falda con una blusa blanca plisada, con cuello cerrado y mangas acampanadas, salones de tacón bajo de Magrit y el bolso de mano Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera.

La reina consorte también vistió su icónica capa negra de Carolina Herrera para cubrirse de las bajas temperaturas de la temporada invernal.

Siguiendo con el minimalismo, dejó su melena suelta peinada con raya lateral y lisa, y eligió unos pendientes pequeños pegados a la oreja de la marca Gold&Roses.

¿Cómo fue la celebración de la Pascua Militar?

Tras los honores de ordenanza, el Rey ha pasado revista a la formación y, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y las autoridades se han trasladado a la Saleta de Gasparini para recibir el saludo de las comisiones.

En el Salón del Trono, ha tenido lugar el acto de imposición de condecoraciones por parte del Rey a 20 de los comisionados.

Se dice que tras este evento real, la familia podría pasar el resto del día con Jesús Ortíz, padre de la reina Letizia, para disfrutar de la tradicional rosca de reyes.

