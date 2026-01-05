La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de Murcia tras su paso por la Academia del Aire: “Siempre será una de nosotros”

La princesa Leonor se encuentra en su último año de formación militar, el pasado 1 de septiembre de 2025, la heredera al trono de España comenzó su formación en la Academia del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia.

Aquí combina teoría y práctica militar con entrenamiento aeronáutico que incluye clases, uso de simuladores, vuelos de entrenamiento y ha llegado a realizar su primer vuelo en solitario a bordo de un avión de entrenamiento Pilatus PC-21.

La princesa Leonor será honrada con la Medalla de oro de Murcia

De acuerdo con un comunicado publicado el pasado 2 de enero, el presidente autonómico, Fernando López Miras, dio a conocer la noticia de que Leonor de Borbón, será reconocida con el máximo reconocimiento de Murcia, la Medalla de Oro.

“Desde hace unos meses tenemos el orgullo de contar entre nosotros con su Alteza Real, la princesa de Asturias”, ha manifestado López Miras en el comunicado, recordando que la joven “continúa formándose para la alta responsabilidad de representar a la monarquía”.

El ejecutivo regional ha decidido concederle a Leonor la máxima distinción de la comunidad, una medalla que representa “el reconocimiento de toda una tierra a una etapa que ya forma parte de su historia común”.

La princesa leonor sigue los pasos de su padre, el rey Felipe VI

López Miras ha recordado que este reconocimiento y honor, ya forma parte de la tradición de la Casa Real de España, pues Murcia ya recibió a Felipe VI y al rey Juan Carlos I, para su formación militar, igual que Leonor.

“Sin duda es un honor acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo”, ha afirmado el presidente autonómico, estableciendo un paralelismo que refuerza la continuidad institucional y los valores de la monarquía.

El murciano, que nació en Lorca, ha defendido además que “la Corona es símbolo de unidad y concordia” y que en la institución “se unen tradición, presente y futuro, y un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles”.

