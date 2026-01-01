Suscríbete
Realeza

Las 7 tiaras históricas que heredará la princesa Leonor cuando sea la reina de España

Como futura heredera al trono de España, la princesa Leonor tendrá acceso al tesoro real, y estas son las tiaras que podría lucir al convertirse en reina.

Enero 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
princesa leonor.jpg

Las tiaras que heredará la princesa Leonor cuando sea reina

Getty Images

Aunque la princesa Leonor aún no ha usado una tiara en un evento de gala, ya cuenta con una lista de las piezas disponibles desde que cumplió 18 años y se convirtió en heredera al trono de España.

Todas estas piezas, a las que también tiene acceso la reina Letizia, forman parte de la colección de los Borbón y cada una guarda una historia centenaria, aunque aún se desconoce cuál será la primera que use la princesa de Asturias.

Te podría interesar: Descubre el asombroso parecido de la princesa Leonor con este icónico miembro de la realeza

Estos son todos los idiomas que habla la princesa Leonor, futura reina de España.jpg
Estos son todos los idiomas que habla la princesa Leonor, futura reina de España
Junio 22, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya
reyes de españa
Realeza
Outfits de madre e hijas: la reina Letizia con Leonor y Sofía en los Premios Princesa de Asturias
Octubre 16, 2020
 · 
Regina Barberena

Las tiaras que heredará la princesa Leonor cuando sea reina

Estas tiaras ya han sido usadas por la reina consorte Letizia, y la princesa leonor las podrá usar una vez que se convierta en la reina de España.

Diadema Prusiana

Fue la tiara que usó Letizia Ortiz el día de su boda, y también forma parte de las joyas familiares que ahora Leonor de Borbón puede lucir, la emblemática pieza, fue creada en 1913 por los joyeros berlineses Robert y Louis Koch, está engastada en platino y adornada con deslumbrantes diamantes.

FOTOS: Las diademas favoritas de la realeza

Diadema Prusiana

Getty Images

Tiara Rusa

Otra de las tiaras más llamativas que Leonor puede usar es la creada en 1886 para la reina María Cristina de Austria, segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII.

Diadema Cartier

Esta pieza, regalo de la reina madre María Cristina a la futura reina Victoria Eugenia, fue estrenada por Letizia Ortiz hasta 2018 en una cena de gala en honor del presidente de Portugal y pertenece a las joyas más bellas de la Familia Real Española.

Tiara Floral

Confeccionada en el siglo XIX por la joyería Ansorena, esta tiara está formada por tres grandes flores de diamantes en plata y oro, rodeadas de pequeños pétalos también de diamantes, que le dan un brillo excepcional.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía

Tiara Floral

Pool/Getty Images

Diadema Mellerio

Conocida como la tiara de las conchas, la diadema Mellerio fue creada en 1867 por la joyería francesa Mellerio y regalado por la reina Isabel II a María de las Mercedes de Orleans. Su diseño combina conchas de diamantes rodeadas de perlas que evocan gotas de agua.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía

Diadema Mellerio

Pool BENAINOUS/DUCLOS/TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images

Tiara Flor de Lis

La primera, y quizás la más emblemática, de las tiaras que Leonor puede lucir es la diadema Flor de Lis, que su madre llevó por última vez en la cena de gala ofrecida por Federico X y Mary Donaldson en Dinamarca, en noviembre de 2023.

Diadema Princesa

Esta tiara contemporánea de platino y diamantes, con motivos florales que recuerdan a las azucenas, fue un regalo de bodas de la joyería Ansorena a la reina Letizia en 2004.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía

Diadema Princesa

Julian Parker/Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Aunque aún se desconoce cuál será la primera que use la princesa, está claro que cada elección llevará consigo siglos de historia, simbolismo y elegancia, consolidando su imagen como reina de España.

princesa Leonor
Melisa Velázquez
Relacionado
Katy Perry y Justin Trudeau en cista romántica
Entretenimiento
“Es un rayo de sol en mi vida": Katy Perry sobre cómo Justin Trudeau la rescató tras terminar con Orlando Bloom
Enero 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas minimalistas que serán tendencia en 2026 y son perfectas para Año Nuevo
Belleza
8 diseños de uñas minimalistas para darle la bienvenida al 2026 con mucho estilo y elegancia
Enero 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cómo es la vida familiar de Millie Bobby Brown?
Entretenimiento
De su cambio de nombre a la adopción de su hija: así es la vida familiar de Millie Bobby Brown a los 21
Enero 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry buscan la ayuda de una famosa astróloga
Realeza
¿Por qué el príncipe Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen? Aseguran que “está frustrado y preocupado”
Enero 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez