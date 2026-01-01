Las 7 tiaras históricas que heredará la princesa Leonor cuando sea la reina de España

Aunque la princesa Leonor aún no ha usado una tiara en un evento de gala, ya cuenta con una lista de las piezas disponibles desde que cumplió 18 años y se convirtió en heredera al trono de España.

Todas estas piezas, a las que también tiene acceso la reina Letizia, forman parte de la colección de los Borbón y cada una guarda una historia centenaria, aunque aún se desconoce cuál será la primera que use la princesa de Asturias.

Las tiaras que heredará la princesa Leonor cuando sea reina

Estas tiaras ya han sido usadas por la reina consorte Letizia, y la princesa leonor las podrá usar una vez que se convierta en la reina de España.

Diadema Prusiana

Fue la tiara que usó Letizia Ortiz el día de su boda, y también forma parte de las joyas familiares que ahora Leonor de Borbón puede lucir, la emblemática pieza, fue creada en 1913 por los joyeros berlineses Robert y Louis Koch, está engastada en platino y adornada con deslumbrantes diamantes.

Diadema Prusiana Getty Images

Tiara Rusa

Otra de las tiaras más llamativas que Leonor puede usar es la creada en 1886 para la reina María Cristina de Austria, segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII.

Diadema Cartier

Esta pieza, regalo de la reina madre María Cristina a la futura reina Victoria Eugenia, fue estrenada por Letizia Ortiz hasta 2018 en una cena de gala en honor del presidente de Portugal y pertenece a las joyas más bellas de la Familia Real Española.

Tiara Floral

Confeccionada en el siglo XIX por la joyería Ansorena, esta tiara está formada por tres grandes flores de diamantes en plata y oro, rodeadas de pequeños pétalos también de diamantes, que le dan un brillo excepcional.

Tiara Floral Pool/Getty Images

Diadema Mellerio

Conocida como la tiara de las conchas, la diadema Mellerio fue creada en 1867 por la joyería francesa Mellerio y regalado por la reina Isabel II a María de las Mercedes de Orleans. Su diseño combina conchas de diamantes rodeadas de perlas que evocan gotas de agua.

Diadema Mellerio Pool BENAINOUS/DUCLOS/TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images

Tiara Flor de Lis

La primera, y quizás la más emblemática, de las tiaras que Leonor puede lucir es la diadema Flor de Lis, que su madre llevó por última vez en la cena de gala ofrecida por Federico X y Mary Donaldson en Dinamarca, en noviembre de 2023.

Diadema Princesa

Esta tiara contemporánea de platino y diamantes, con motivos florales que recuerdan a las azucenas, fue un regalo de bodas de la joyería Ansorena a la reina Letizia en 2004.

Diadema Princesa Julian Parker/Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Aunque aún se desconoce cuál será la primera que use la princesa, está claro que cada elección llevará consigo siglos de historia, simbolismo y elegancia, consolidando su imagen como reina de España.

