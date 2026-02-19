Suscríbete
Realeza

La princesa Ana fue vista acudiendo a una prisión, ¿fue a ver a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor?

La Princesa Real visitó este jueves una prisión en Leeds, coincidiendo con las horas de tensión que vivió la realeza tras el arresto de Andrés.

Febrero 19, 2026 • 
Lily Carmona
Por qué la princesa Ana no fue a la Universidad

La princesa Ana asiste a una prisión en Leeds y levanta sospechas.

Getty Images

Las agendas de los miembros de la familia real se estaban desarrollando con total normalidad este jueves, hasta que un suceso inesperado y altamente mediático llegó a poner sobre ellas aún más atención de la que suelen recibir: el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor.

Aunque el rey Carlos III y la reina consorte se encontraban en un evento, llamó profundamente la atención la salida de la princesa Ana, quien fue vista ingresando a una prisión en Leeds pocas horas después del arresto de su hermano. ¿Fue esto un gesto de apoyo a Andrés o simplemente un compromiso real?

La visita de la princesa Ana a una prisión en Leeds

Contrario a lo que podríamos imaginar o deducir dada la situación en la que se encuentra Andrés, la presencia de la princesa Ana en la Prisión de Su Majestad en Leeds tuvo que ver con un evento oficial vinculado con el Butler Trust, organización en la que la princesa es mecenas desde 1985.

Butler Trust es una entidad ampliamente reconocida dentro del sistema penitenciario de Reino Unido que se ha dedicado a destacar y promover buenas prácticas en prisiones, la libertad condicional, así como la justicia juvenil. La participación de la princesa Ana en actividades de la fundación forma parte de una labor que ha llevado durante décadas, siendo esta visita una más dentro de su rol público.

carlos iii princesa ana

El rey Carlos III y la princesa Ana cumplen con su agenda en medio del arresto de su hermano Andrés.

Getty Archivo

El expríncipe Andrés es arrestado en Norfolk

Este jueves 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. De acuerdo con información de diversos medios británicos, agentes de la policía de Thames Valley realizaron investigaciones en propiedades vinculadas al exduque de York, tanto en Norfolk como en Berkshire.

A pesar de esta detención, es importante señalar que aún no se declara una culpabilidad hacia Andrés, sino que más bien este fue un movimiento vital para la investigación que se está realizando en torno al caso de Jeffrey Epstein.

¿Cuál fue la reacción del rey Carlos III al arresto?

Así como la princesa Ana ya tenía designadas sus actividades oficiales para este día, el rey Carlos III también tenía una agenda llena. El día de hoy presidió el desfile de la Semana de la Moda de Londres mientras ocurría el arresto de Andrés. Sin embargo, a pesar de esto, el monarca ya se pronunció respecto a la situación. A través de un comunicado, reiteró que permitirá que la ley siga su curso y que, de ser necesario, la corona trabajará en conjunto con las autoridades.

Aunque esto fue una casualidad un poco cruel del universo, la visita de la princesa Ana a la prisión respondió a un acto oficial y no a una visita a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue puesto en libertad luego de 11 horas detenido.

princesa ana príncipe Andrés
