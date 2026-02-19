Estas son las propiedades actuales y antiguas del ex príncipe Andrés que la policía está registrando tras su detención

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el 19 de febrero, día de su 66 cumpleaños, por la Policía del Valle del Támesis bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en una investigación que vuelve a vincularlo con el escándalo de Jeffrey Epstein.

El operativo se realizó alrededor de las 8:00 de la mañana en Wood Farm, la residencia a la que se mudó temporalmente el hermano del rey Carlos III tras dejar Royal Lodge; sin embargo, la investigación sigue su curso y siguen registrando las residencia vínculadas al ex duque de York.

Las propiedades vinculadas al ex príncipe Andrés que son registradas por la policía tras su detención

De acuerdo con medios como la BBC, han revelado que la Policía del Valle del Támesis sigue registrando Wood Farm, de acuerdo con algunos testigos, al menos 8 agentes de la policía participaron en la detención de Andrés, entraron a la propiedad con equipos informáticos para luego salir con documentación.

“Los portátiles, teléfonos y dispositivos de comunicación podrían ser confiscados de las residencias reales como parte de la investigación”, sostiene el ya citado medio.

Sin embargo, Wood Farm no sería la única residencia registrada, pues la Policía del Valle del Támesis, aseguró que otras propiedades también serán parte de la investigación.

“Estamos realizando registros en direcciones de Berkshire y Norfolk”, dijo la policía en un comunicado el jueves.

Mientras tanto, el medio People ha revelado que varios coches de la policía fueron fotografiados a las puertas de Royal Lodge, propiedad que abandonó el pasado 2 de febrero, y donde supuestamente habría mucha información.

¿Cuáles son los cargos contra el príncipe Andrés?

Las autoridades están investigando a Andrés en torno a una acusación que sostiene que compartió información confidencial con el fallecido Jeffrey Epstein mientras actuaba como enviado comercial para el Reino Unido.

El segundo hijo de la reina Isabel II estuvo en el cargo de 2001 a 2011 y ha negado consistentemente cualquier irregularidad relacionada con Epstein, mientras el rey Carlos III ha mostrado total disposición para la investigación en curso.

