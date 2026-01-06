8 cortes de pelo que ya no estarán de moda este 2026 porque envejecen

Las tendencias del 2026 buscan cortes de pelo ligeros y con mucho movimiento, dejando atrás aquellos que se caracterizan por sus estructura rígida y extremadamente pulida, que de acuerdo con los estilistas, pueden llegar a endurecer las facciones.

Si estás pensando en hacerte un cambio de look, es importante que tomes en cuenta cuáles son los cortes que ya no están vigentes por su estructura, ya que podrían endurecer las facciones y sumar años a tu imagen, en lugar de rejuvenecerla.

Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque envejecen

Estos son los cortes que perderán protagonismo este 2026 y que muchas mujeres preferirán dejar en el pasado.

El bob recto y rígido

Durante años fue uno de los cortes favoritos; sin embargo, su acabado pulido y sin movimiento, puede dar como resultado una imagen mucho más seria que envejece, este año se reinvente con capas suaves para enmarcar el rostro, suavizar facciones y dar movimiento natural.

El pixie muy corto y estructurado

Si te gusta el pixie, opta por cortes con capas y flequillos asimétricos, dejando de lado los cortes extremadamente geométricos y sin textura, pues en lugar de rejuvenecer, endurecen el rostro y eliminan la luz que aporta frescura.

El corte en capas muy marcadas

Aunque las capas son las grandes protagonistas del 2026, abusar de este recurso puede crear una melena desordenada que resta modernidad y puede verse poco actual, recuerda que las siluetas relajadas son lo de hoy.

El flequillo recto y pesado

Este tipo de fleco, especialmente a la altura de las cejas, tiende a cerrar el rostro y acentuar signos de cansancio; sin embargo, sigue siendo un excelente recurso para renovar tu imagen, solo que en versiones más ligeras y desfiladas que dan naturalidad y modernidad.

Melenas XL parejas y pulidas

El pelo muy largo, sin capas ni estructura, pierde frescura y puede dar un aspecto descuidado y envejecido, especialmente si se lleva con un tono oscuro, pues puede agregar algunos años, lo mejor e darle movimiento y profundidad con capas largas y efectos de color en tendencia.

El shag demasiado extremo

Este corte de pelo es uno de los grandes favoritos del 2026, pero con capas suaves que da volumen y movimiento con naturalidad; sin embargo, en versiones exageradas con muchas capas puede crear el efecto contrario.

El corte en bloque a la altura del hombro

Los cortes midi serán los grandes protagonistas del 2026, pero deben apostar por capas ligeras y texturas suaves, pues recto, sin capas ni dinamismo, genera una silueta rigida que resta ligereza al look, aumentando años.

El mullet clásico

Las versiones más tradicionales y marcadas del mullet comienzan a verse pasadas de moda, perdiendo su carácter moderno y envejeciendo la imagen, apuesta por las versiones más modernas y ligeras.

Para 2026, la clave estará en cortes más naturales, con movimiento y adaptados a cada tipo de rostro, apostando por estilos que rejuvenezcan y aporten frescura sin rigidez.

