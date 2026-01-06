Suscríbete
Belleza

8 cortes de pelo que ya no estarán de moda este 2026 porque envejecen

En 2026, las tendencias apuestan por la naturalidad y los looks frescos, dejando atrás los cortes de pelo más estructurados y rígidos.

Enero 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque envejecen

Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque envejecen

Getty Images

Las tendencias del 2026 buscan cortes de pelo ligeros y con mucho movimiento, dejando atrás aquellos que se caracterizan por sus estructura rígida y extremadamente pulida, que de acuerdo con los estilistas, pueden llegar a endurecer las facciones.

Si estás pensando en hacerte un cambio de look, es importante que tomes en cuenta cuáles son los cortes que ya no están vigentes por su estructura, ya que podrían endurecer las facciones y sumar años a tu imagen, en lugar de rejuvenecerla.

Te podría interesar: Los 5 flequillos más favorecedores para rejuvenecer el rostro después de los 40

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
Julio 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
Julio 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Cortes de pelo que ya no estarán de moda en 2026 porque envejecen

Estos son los cortes que perderán protagonismo este 2026 y que muchas mujeres preferirán dejar en el pasado.

El bob recto y rígido

Durante años fue uno de los cortes favoritos; sin embargo, su acabado pulido y sin movimiento, puede dar como resultado una imagen mucho más seria que envejece, este año se reinvente con capas suaves para enmarcar el rostro, suavizar facciones y dar movimiento natural.

El pixie muy corto y estructurado

Si te gusta el pixie, opta por cortes con capas y flequillos asimétricos, dejando de lado los cortes extremadamente geométricos y sin textura, pues en lugar de rejuvenecer, endurecen el rostro y eliminan la luz que aporta frescura.

El corte en capas muy marcadas

Aunque las capas son las grandes protagonistas del 2026, abusar de este recurso puede crear una melena desordenada que resta modernidad y puede verse poco actual, recuerda que las siluetas relajadas son lo de hoy.

El flequillo recto y pesado

Este tipo de fleco, especialmente a la altura de las cejas, tiende a cerrar el rostro y acentuar signos de cansancio; sin embargo, sigue siendo un excelente recurso para renovar tu imagen, solo que en versiones más ligeras y desfiladas que dan naturalidad y modernidad.

Melenas XL parejas y pulidas

El pelo muy largo, sin capas ni estructura, pierde frescura y puede dar un aspecto descuidado y envejecido, especialmente si se lleva con un tono oscuro, pues puede agregar algunos años, lo mejor e darle movimiento y profundidad con capas largas y efectos de color en tendencia.

El shag demasiado extremo

Este corte de pelo es uno de los grandes favoritos del 2026, pero con capas suaves que da volumen y movimiento con naturalidad; sin embargo, en versiones exageradas con muchas capas puede crear el efecto contrario.

El corte en bloque a la altura del hombro

Los cortes midi serán los grandes protagonistas del 2026, pero deben apostar por capas ligeras y texturas suaves, pues recto, sin capas ni dinamismo, genera una silueta rigida que resta ligereza al look, aumentando años.

El mullet clásico

Las versiones más tradicionales y marcadas del mullet comienzan a verse pasadas de moda, perdiendo su carácter moderno y envejeciendo la imagen, apuesta por las versiones más modernas y ligeras.

Para 2026, la clave estará en cortes más naturales, con movimiento y adaptados a cada tipo de rostro, apostando por estilos que rejuvenezcan y aporten frescura sin rigidez.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
Uñas almendra 5 diseños con efecto ojo de gato que lucen elegantes en diferentes colores .png
Belleza
Uñas almendra: 5 diseños con efecto ojo de gato que lucen elegantes en diferentes colores
Enero 05, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Está lista para regresar a Forks Kristen Stewart confiesa que le encantaría dirigir un remake de ‘Twilight’.png
Entretenimiento
¿Está lista para regresar a Forks? Kristen Stewart confiesa que le encantaría dirigir un remake de ‘Twilight’
Enero 05, 2026
 · 
Lily Carmona
Alexandra de Hannover.jpg
Realeza
Alexandra de Hannover deslumbra en su visita a México con el vestido estilo boho que querrás llevar en primavera
Enero 05, 2026
 · 
Lily Carmona
Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla
Belleza
Nicole Kidman regresa a sus ondas naturales: 5 cortes de pelo modernos que rejuvenecen si tienes pelo rizado
Enero 05, 2026
 · 
Lily Carmona