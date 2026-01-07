¿En una cena romántica? Así celebraron Timothée Chalamet y Kylie Jenner la noche de los Critics Choice 2026

La noche del pasado 4 de enero de 2026 fue sin duda alguna un momento inolvidable para Timothée Chalamet. El actor se llevó a casa el premio por mejor actuación en los Critics Choice Awards, consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera.

Sin embargo, más allá del reconocimiento a su labor profesional, hubo un momento que llamó especialmente la atención durante su discurso de aceptación, y es que Timothée agradeció a Kylie Jenner por el apoyo que le ha brindado a lo largo de sus tres años de relación.

La pareja decidió celebrar a lo grande, pero de forma discreta, apostando por una celebración cálida e íntima en compañía de algunos amigos igual de famosos.

Así fue el discurso en los Critics Choice Awards

Durante la edición de la ceremonia llevada a cabo en Santa Mónica, Timothée Chalamet compitió en una categoría bastante reñida, pues el premio al mejor actor se lo estaba disputando con figuras de gran peso como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Ethan Hawke.

Al ser nombrado como el ganador, y visiblemente nervioso, Timothée subió al escenario donde no solo reconoció a sus oponentes por su increíble trabajo en sus respectivos proyectos, también dedicó unas palabras a Kylie, refiriéndose a ella como su “compañera de 3 años” y a quien agradeció por el apoyo incondicional que le ha demostrado a lo largo de este tiempo, pues sin él, su premio no habría sido posible.

Por supuesto que este mensaje causó revuelo en redes, pues la propia Kylie respondió con un “te amo”, confirmando que entre ambos existe una relación bastante sólida.

Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards 2026. Getty Images

¿Cómo festejaron Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

Después de la gala, Timothée y Kylie se dirigieron a la fiesta de cumpleaños de su amiga Lauren Pérez, antes de terminar la noche en Max & Helen’s, un restaurante ubicado en Los Ángeles conocido por su ambiente relajado y su menú que ofrece desayunos a cualquier hora del día.

De esta forma, entre risas, compañía nocturna y un círculo muy cercano, la pareja compartió mesa con Kendall Jenner, Hailey Bieber y Josh Safdie.

La privacidad como motor de la relación

Aunque la pareja es una de las más seguidas del mundo del entretenimiento, Timothée y Kylie han sido claros respecto a su vida privada. En diversas entrevistas, ambos han resaltado que su relación es de carácter íntimo, limitándose a compartir solamente cosas muy puntuales cuando quieren hacerlo, manteniendo para ellos dos su dinámica de pareja.

Durante una conversación con “Vogue”, el actor reconoció que no tiene miedo de hablar de su relación, sino que desea no exponer más allá de lo necesario, mientras que Kylie ha reconocido que la privacidad ha sido una prioridad absoluta en su vida personal, la cual ha ayudado a proteger ciertos aspectos de su vida, especialmente luego de convertirse en madre.

La noche de los Critics Choice Awards 2026 no solo celebró el talento de Timothée Chalamet, sino que también nos permitió ver la solidez y estabilidad que mantiene su relación con Kylie Jenner. Así, sin festejos lujosos y en un ambiente íntimo y romántico, la pareja cerró la noche con una velada llena de amor.