El sorprendente parecido de la princesa Leonor con su tatarabuela Luisa de Orleans de origen francés

Desde que nació, los seguidores de la monarquía española no han dejado de buscar el parecido de la princesa Leonor con otros miembros de la realeza, y recientemente se descubrió que comparte un extraordinario parecido con su tatarabuela, Luisa de Orleans.

Aunque Luisa de Orleans nació y creció como una princesa francesa, ¿cómo fue que llegó a ostentar el título de princesa de Asturias como Leonor? Conoce la historia de la tatarabuela de la hija de la reina Letizia y Felipe VI.

El parecido de la princesa Leonor con su tatarabuela Luisa de Orleans

De acuerdo con DNARoyals, una cuenta de Instagram muy popular sobre el mundo de la realeza, asegura que la princesa Leonor se parece a su tatarabuela, la princesa Luisa de Orleans que llegó a España para casarse con el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, viudo de la princesa de Asturias, María de las Mercedes.

Sin embargo, Luisa de Orleans no es la única tatarabuela con la que Leonor comparte parecido, pues hace algunos años se dijo que la futura reina, se parecía a Victoria Luisa de Prusia, abuela de Doña Sofía.

¿Quién fue Luisa de Orleans, tatarabuela de la princesa Leonor?

Luisa de Orleans nació el 24 de febrero de 1882 en Cannes, Francia, como una de las hijas del príncipe Felipe de Orleans, conde de París como pretendiente al Trono francés, y de la infanta Isabel de Orleans, hija de los duques de Montpensier.

En 1907 contrajo matrimonio con el infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias, viudo desde 1904 de la princesa de Asturias doña María de las Mercedes, hermana del rey Alfonso XIII de España.

María de las Mercedes murió al dar a luz a su tercer hijo y Carlos de Borbón se casó con Luisa de Orleans tres años más tarde.

Fue con esta última princesa con quien tuvo a su hija más conocida, llamada también María de las Mercedes, muy recordada todavía hoy en España por haber sido la madre del rey don Juan Carlos, abuelo de Leonor.

