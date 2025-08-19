¡No es Kate Middleton! Ella es la princesa más elegante del mundo que ha causado sensación por sus sandalias Hermès

Anisha Roshan, esposa del príncipe Mateen de Brunéi, se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a un accesorio que no solo refleja su gusto refinado, sino que la posiciona como una de las princesas mejor vestidas del mundo: unos zapatos Hermès.

Con esta elección, la princesa amenaza con destronar a royals fashion icons importantes como Letizia de España o a la mismísima Kate Middleton y esta es la razón.

El estilo de Anisha: tradición y modernidad

Desde su boda con el príncipe Matee, a inicios del 2024, Anisha se ha consolidado como una de las royals más observadas en lo que respecta al mundo de la moda. Su forma de combinar piezas de lujo con un estilo propio la ha convertido en un referente. Durante su visita por Sotogrande, España, donde la princesa acompañó a su marido durante la Copa de Plata de Polo en la región española, se le vio portar de forma impecable un conjunto en color azul cielo con detalles en blanco que no solo es sofisticado sino muy elegante. El corte de ambas piezas era recto y suelto, por lo que las sandalias en color blanco no hicieron más que robar la atención por la exquisita combinación y contraste entre la fluidez de las prendas y el color del calzado. Este conjunto pertenece a la exclusiva firma de Bottega Veneta, y la princesa decidió combinarlo con un suéter fluido en color blanco, un bolso del mismo color y firma que lograron una combinación icónica con las sandalias Oran de la afamada marca parisina.

Al evento también acudió su madre, Siti Mariam Isa, quien, a juego con la paleta de color elegida, portó de forma fresca una maxi falda en color blanco y detalles florales en azul índigo, acompañada de un chaleco de crochet azul cielo, unos mocasines blancos y un bolso azul marino.

Hermès, la firma predilecta de la realeza

La maison francesa es sinónimo de lujo discreto y atemporal, características que se adaptan de forma impecable al estilo de Anisha. La elección de este calzado, que ronda los 610 euros (aproximadamente $13, 370.00 pesos mexicanos), nos dice muchos sobre las preferencias de estilo de la princesa, resaltando su preferencia por diseños que transmiten sobriedad, frescura y modernidad, un estilo que ha traspasado fronteras e inspirado a más de una.

Con su elección de zapatos Hermès, Anisha no solamente llega como bocanada de agua fresca a mostrarnos cómo se puede portar el lujo sin demostrar ostentación, de forma sobria, delicada y elegante. Gracias a esta elección de estilo, muchos son los ojos de mujeres al rededor del mundo que buscaremos en ella un referente de moda, eso sí, sin olvidarnos de nuestras queridas Kate Middleton o Letizia Ortiz, que también tienen bien ganado su lugar como las royals más elegantes y fashionistas.