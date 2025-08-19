Suscríbete
Realeza

¡No es Kate Middleton! Ella es la princesa más elegante del mundo que ha causado sensación por sus sandalias Hermès

La princesa de Brunéi reafirma su lugar como nuevo referente en el mundo de la moda con este par de zapatos que no pasaron desapercibidos.

August 19, 2025 • 
Lily Carmona
¡No es Kate Middleton! Ella es la princesa más elegante del mundo que ha causado sensación por sus sandalias Hermès.png

La princesa Anisha lleva el estilo más sofisticado del verano.

Instagram @anishaik.tmski

Anisha Roshan, esposa del príncipe Mateen de Brunéi, se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a un accesorio que no solo refleja su gusto refinado, sino que la posiciona como una de las princesas mejor vestidas del mundo: unos zapatos Hermès.

Con esta elección, la princesa amenaza con destronar a royals fashion icons importantes como Letizia de España o a la mismísima Kate Middleton y esta es la razón.

El estilo de Anisha: tradición y modernidad

Desde su boda con el príncipe Matee, a inicios del 2024, Anisha se ha consolidado como una de las royals más observadas en lo que respecta al mundo de la moda. Su forma de combinar piezas de lujo con un estilo propio la ha convertido en un referente. Durante su visita por Sotogrande, España, donde la princesa acompañó a su marido durante la Copa de Plata de Polo en la región española, se le vio portar de forma impecable un conjunto en color azul cielo con detalles en blanco que no solo es sofisticado sino muy elegante. El corte de ambas piezas era recto y suelto, por lo que las sandalias en color blanco no hicieron más que robar la atención por la exquisita combinación y contraste entre la fluidez de las prendas y el color del calzado. Este conjunto pertenece a la exclusiva firma de Bottega Veneta, y la princesa decidió combinarlo con un suéter fluido en color blanco, un bolso del mismo color y firma que lograron una combinación icónica con las sandalias Oran de la afamada marca parisina.

Al evento también acudió su madre, Siti Mariam Isa, quien, a juego con la paleta de color elegida, portó de forma fresca una maxi falda en color blanco y detalles florales en azul índigo, acompañada de un chaleco de crochet azul cielo, unos mocasines blancos y un bolso azul marino.

Hermès, la firma predilecta de la realeza

La maison francesa es sinónimo de lujo discreto y atemporal, características que se adaptan de forma impecable al estilo de Anisha. La elección de este calzado, que ronda los 610 euros (aproximadamente $13, 370.00 pesos mexicanos), nos dice muchos sobre las preferencias de estilo de la princesa, resaltando su preferencia por diseños que transmiten sobriedad, frescura y modernidad, un estilo que ha traspasado fronteras e inspirado a más de una.

Con su elección de zapatos Hermès, Anisha no solamente llega como bocanada de agua fresca a mostrarnos cómo se puede portar el lujo sin demostrar ostentación, de forma sobria, delicada y elegante. Gracias a esta elección de estilo, muchos son los ojos de mujeres al rededor del mundo que buscaremos en ella un referente de moda, eso sí, sin olvidarnos de nuestras queridas Kate Middleton o Letizia Ortiz, que también tienen bien ganado su lugar como las royals más elegantes y fashionistas.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
Con sombrero y plumas: el glamuroso outfit con el que Kate Middleton hizo su aparición pública en Escocia
August 26, 2024
 · 
Emma Duarte
El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catalina, duquesa de Cambridge, asisten al servicio dominical en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham el 5 de enero de 2020 en King's Lynn, Inglaterra..jpg
Realeza
El significado de la reaparición de Kate Middleton, junto al príncipe William, en Balmoral
August 25, 2024
 · 
Beatriz Velasco

realeza
Lily Carmona
Relacionado
Natalie Portman
Salud y bienestar
Los hábitos fitness de Natalie Portman para tener una figura fuerte y tonificada después de los 40
August 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William
Realeza
Así es Forest Lodge, el nuevo hogar de la familia de Kate Middleton y el príncipe William
August 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
lily collins blazer schiapareli corte bob blunt verano 2024.jpg
Belleza
Lily Collins lleva las uñas cortas elegantes que rejuvenecen manos en ‘Emily in Paris’
August 19, 2025
 · 
Karen Luna
Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación
Realeza
¿Haakon de Noruega defiende a Marius Borg Høiby? Estás fueron sus primeras declaraciones
August 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez