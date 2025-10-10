Glass skin: los 5 pasos definitivos para lucir una piel sana y luminosa como la de Meghan Markle

Meghan Markle ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, especialmente su paso durante Fashion Week, donde además de lucir un precioso atuendo blanco, demostró que es poseedora de una de las pieles más saludables y radiantes de las royals. Detrás de ese cutis lustroso, radiante y fresco, no hay secretos imposibles, sino una rutina sencilla que puedes replicar en la comodidad de tu hogar.

Gracias a su maquillista de confianza, Dainiel Martin, quien reveló el paso a paso de la glass skin de Meghan, hoy podemos incluirlo en nuestra rutina de belleza para lucir un cutis impecable y natural como el de ella.

Uso de sérum

El primer paso para una piel radiante es aplicar un sérum hidratante que ayude a retener la humedad y repare la barrera cutánea. Meghan apuesta por un sérum antiedad, el cual, de acuerdo con Daniel, se mezcla con la base para lograr un acabado radiante, jugoso y altamente luminoso.

Este paso es esencial para preparar la piel, así que no olvides incluirlo, pues este será el encargado de que tu piel logre la apariencia de piel saludable.

Aplicar polvo en la zona “T”

A diferencia del maquillaje mate tradicional, el efecto glass skin celebra la luz y el brillo natural. Por eso, el maquillista de Meghan apuesta por aplicar polvo para matificar solamente en zonas exclusivas como la famosa zona “T”, principalmente en la frente y alrededor de la nariz.

Este truco crea un equilibrio perfecto entre frescura y definición, manteniendo una apariencia pulida pero sin perder la textura natural de la piel.

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week. Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Bronceador para las mejillas

Una vez controlado el brillo de forma estratégica, Daniel menciona que es importante resaltar el rostro de la duquesa con ayuda de un bronceador, el cual aplica de forma difuminada y discreta en la zona de las mejillas. Este bronzer también sirve como iluminador, pues utiliza un maquillaje que cuenta con ambos productos en uno; de esta forma logra que la piel de Meghan se vea fresca.

Sombras cafés

Una de las tendencias de la temporada es apostar por las sombras en color café y Martin recurre a ellas para crear sobre los párpados de la duquesa un “efecto halo”; esto logra suavizar la mirada sin endurecerla, logrando un acabado elegante y discreto.

Por supuesto, el rímel es un paso importante, así que entre más natural se lleve, mejor.

Delinear labios con un tono mauve

El toque final de este look radiante está en los labios: un delineado en tono mauve, similar al color natural de la boca para definir sin saturar. Este detalle aporta armonía al rostro y resalta la luminosidad de él, logrando un look sofisticado y lleno de frescura.

El secreto de Meghan Markle para lucir un cutis luminoso está en la simplicidad. Son tan solo cinco pasos: hidratar, matificar estratégicamente y resaltar con tonos naturales; es muy sencillo lograr que nuestra piel tenga el efecto “glass skin”.