FENDI cumple 100 años y lo festeja con arte, diseño y feminidad en Design Miami 2025

En Design Miami / 2025, la Casa italiana presenta “Fonderia Fendi”, una exhibición de diseño coleccionable concebida por Connie Vallese.

Diciembre 15, 2025 • 
Karen Luna
FENDI Booth Images - Credit Jeanne Canto for Design Miami_02.jpg

Cortesía

FENDI está de fiesta para celebrar sus 100 años de historia, la Casa italiana decidió unir emoción, diseño y artesanía real. El escenario elegido es Design Miami / 2025, donde presenta “Fonderia Fendi”, una exhibición de diseño coleccionable creada por la diseñadora y artista argentina Connie Vallese. El resultado se siente cercano, casi íntimo, como entrar al living de una casa donde cada objeto tiene alma.

Fonderia Fendi: cuando el diseño se siente, no solo se mira

Más que una muestra, Fonderia Fendi es un gesto colectivo que celebra la fuerza femenina y el trabajo hecho a mano. Vallese convocó a cinco ateliers italianos para crear piezas únicas en bronce, cerámica, vidrio, alfombra y cuero, creando Les Cinq Doigts d’une Main, una ilustración de Karl Lagerfeld de 1994 que representaba a las cinco hermanas Fendi como una sola fuerza creativa.

Aquí, esa idea se traduce en colaboración real en la que participan los talleres de cuero de FENDI, la histórica Fonderia Battaglia de Milán, el estudio cerámico Officine Saffi Lab, los expertos en alfombras CC-Tapis y la legendaria casa de vidrio veneciano Barovier & Toso. ¡Todo se hace a mano, sin prisas, abrazando lo imperfecto!

08_FENDI&CONIE VALLESE_DESIGN MIAMI 2025_credits Giulio Ghirardi.jpg

Más que una muestra, Fonderia Fendi es un gesto colectivo que celebra la fuerza femenina y el trabajo hecho a mano.

Cortesía

Un “salotto” que se siente cálido y humano

La exhibición está pensada como un salotto, un living acogedor envuelto en luz suave, con una paleta delicada y muy FENDI, en colores bronce rosado, amarillo sorbetto y azul anice. Los materiales hablan por sí solos gracias al vidrio opaco con reflejos pastel, alfombras con relieve, azulejos esmaltados y texturas que invitan a acercarte.

Los lirios, flor central de la colección, aparecen en bancas, sillas, biombos y luminarias, todos marcados con la icónica costura Selleria, un detalle que conecta directamente con el ADN de la Casa. Hay referencias claras a los Años Veinte, cuando el Art Nouveau, el Art Déco y el Modernismo convivían sin reglas estrictas, igual que aquí.

Fonderia Fendi by Conie Vallese - FENDI Booth DM2025_14 HR.jpg

Como parte de esta celebración, Vallese vuelve a reinterpretar el icónico bolso Peekaboo.

ROBIN HILL

Como parte de esta celebración, Vallese vuelve a reinterpretar el icónico bolso Peekaboo, diseñado por Silvia Venturini Fendi en 2008. Esta vez lo imagina como un modelo reversible en amarillo y azul pálido, con piel de becerro a rayas diagonales y detalles cerámicos esculpidos a mano.

Solo existen cinco piezas, disponibles exclusivamente en la boutique FENDI del Miami Design District. Sin duda, este es un cierre perfecto para una propuesta que no busca impresionar a gritos, sino conectar desde lo femenino y lo profundamente humano.

fendi
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
