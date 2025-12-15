Así fue el conmovedor mensaje de Mary de Dinamarca luego del terrible suceso en Bondi Beach

Bondi Beach, una de las playas más emblemáticas de Australia, fue el escenario de un terrible suceso el pasado fin de semana. El tiroteo que cobró la vida de por lo menos 15 personas y que conmocionó al mundo el domingo 14 de diciembre provocó la solidaridad internacional.

Varias fueron las figuras políticas y líderes del mundo que se unieron para lamentar y condenar este atroz hecho, entre ellos los reyes Federico y Mary de Dinamarca, quienes emitieron un mensaje para expresar su pesar y acompañamiento a las víctimas, a sus familias y toda la nación.

El comunicado emitido desde Amalienborg, residencia oficial de la familia real danesa en Copenhague, no solo reflejó la postura de la Corona mostrando fraternidad en situaciones mundiales de esta índole, sino también el vínculo significativo que la reina tiene con aquella nación.

¿Qué decía el mensaje de los reyes de Dinamarca?

A través de un comunicado oficial firmado por ambos monarcas, el rey Federico y la reina Mary expresaron su consternación por los hechos ocurridos durante el evento comunitario de Jánuca, el cual se celebraba a orillas de la playa de Bondi.

En su mensaje subrayaron el dolor compartido por la población danesa ante una tragedia que le arrebató la vida a personas de entre 10 y 87 años y que ha dejado varios heridos.

“Nosotros y el pueblo de Dinamarca estamos profundamente tristes por las trágicas noticias del ataque a Bondi Beach. Externamos nuestras profundas y sentidas condolencias a todos los afectados, sus seres amados, el pueblo de Australia y la comunidad judía”, se lee en el comunicado.

¿Por qué la situación afectó directamente a la reina?

La reacción de Mary ante este suceso, además de su lado humano, es porque la reina tiene una historia personal con la nación. Mary Elizabeth Donaldson nació en Tasmania, Australia, lugar al que regresa ocasionalmente cuando su agenda se lo permite.

Mary conoció a Federico en Sídney durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2000, luego de que un compañero de piso la invitara a reunirse con él y otros amigos, encuentro que los llevaría a confirmar su noviazgo en 2001 y su posterior matrimonio.

¿Qué sucedió en Bondi Beach?

El pasado domingo 14 de diciembre ocurrió un ataque durante un festival comunitario en el que se reunían cientos de personas para celebrar Jánuca cerca del mar. Las autoridades australianas confirmaron que se trató de un acto terrorista dirigido a la comunidad judía en Sídney, un hecho que generó gran impacto mundial.

Las investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por dos personas, quienes arrebataron la vida, hasta ahora confirmadas, a 15 personas de entre 10 y 84 años de edad, así como varios heridos, de los cuales 27 aún siguen en el hospital.

Las autoridades locales continúan reforzando la seguridad de la zona, así como con el respectivo acompañamiento a las víctimas.

El mensaje de la reina Mary de Dinamarca se suma a la cadena mundial que se solidarizó con la triste y delicada situación acontecida durante el fin de semana en Bondi Beach, en Sídney, un lugar con una conexión y significado muy importante para la reina.