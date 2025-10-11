Suscríbete
Belleza

Foxy eyes: 3 trucos infalibles para un efecto lifting a los 50+ ¡solo con maquillaje y rímel!

Con estos sencillos tips de maquillaje lograrás que tu mirada se vea más despierta, firme y rejuvenecida sin recurrir a tratamientos invasivos.

October 10, 2025 • 
Lily Carmona
Estos trucos de maquillaje te ayudarán a lucir una mirada almendrada y rejuvenecida.

Getty Images

El efecto foxy eye sigue siendo uno de los favoritos de las celebridades y maquillistas profesionales, y no es para menos: consigue alargar y elevar visualmente los ojos, aportando un aire sofisticado y rejuvenecedor al instante. Si bien se asocia con mujeres jóvenes, esta técnica también puede convertirse en la mejor aliada de las mujeres de 50+, ya que redefine la mirada con un efecto lifting natural. Lo mejor, ¡se logra con sombras, rímel y algunas brochas!

Apuesta por usar sombras metalizadas en el párpado móvil

El primer paso para conseguir unos foxy eyes elegantes es aplicar sombras con un ligero brillo metálico sobre el párpado móvil. Los tonos champagne, bronce o cobre son perfectos para aplicar sobre piel madura, ya que aportan luz sin marcar las líneas de expresión. Evita recurrir a los destellos gruesos o el glitter excesivo; en su lugar, elige una fórmula satinada que se difumine con suavidad. Para potenciar el efecto de elevación, lleva el color desde el centro del párpado hacia la sien, creando un sutil degradado ascendente.

Si apuestas por tonos cobres, puedes complementar perfectamente para lograr un efecto smokey para mayor profundidad en la mirada.

Sombra borgoña para un toque smokey que agranda la mirada

El toque final para un foxy look moderno es aplicar sombra borgoña o marrón rojizo en la esquina externa del ojo, difuminándola en forma de triángulo hacia las sienes. Este truco alarga la mirada y aporta profundidad sin endurecer los rasgos.

Si prefieres un resultado más dramático, puedes delinear el borde superior con lápiz del mismo tono y difuminar con una brocha pequeña para crear un efecto ahumado sutil. Finaliza iluminando el lagrimal con un toque de tono perla; eso te ayudará a lucir una mirada más despierta.

Define tus pestañas en zigzag y levanta las esquinas

El rímel es clave definitiva en esta técnica; con una correcta aplicación de este producto, no solo estaremos luciendo una mirada más almendrada, sino también obteniendo unas pestañas definidas. Aplica con el cepillo desde la raíz en movimientos de zigzag para distribuir el producto de forma uniforme y abrir la mirada. Luego, repasa con el cepillo las pestañas externas elevándolas y con la punta del aplicador hacia arriba y hacia afuera; este movimiento alargará tus pestañas hacia afuera, resaltando el efecto foxy y, por ende, la mirada.

Si tus pestañas son muy rectas, no dudes en rizarlas antes de aplicar la máscara; no dudes en apostar por una fórmula a prueba de agua para evitar que el producto se corra y manche debajo de tus párpados.

El foxy eye no solo estiliza la mirada, sino que también resalta la confianza y elegancia natural de la mirada. Con estos tres sencillos pasos, no tendrás que recurrir a procedimientos dolorosos para realzar tus rasgos y lograr una mirada más firme, fresca y poderosa.

