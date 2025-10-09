Kris Jenner sorprende con su micro bob rubio: el corte de pelo elegante que todas querrán en 2025

Kris Jenner ha vuelto a demostrar que la elegancia no tiene edad ni límites. Durante su más reciente aparición pública, la empresaria y estrella de “The Kardashians” lució un nuevo corte de pelo que está causando sensación en redes: un micro bob pulido que enmarca su rostro con perfección. El corte, que cae unos centímetros por debajo de la oreja y roza la mandíbula, resalta sus facciones y aporta un aire juvenil sin perder la sofisticación que caracteriza su estilo. Jenner complementó su melena con un flequillo lateral sutil, ideal para suavizar aún más su apariencia.

El rubio platinado que redefine la elegancia

Lejos de los rubios cálidos que dominaron temporadas anteriores, Kris apostó por un tono platinado con raíces oscuras, un contraste que suma profundidad y naturalidad al look. Este tipo de tinte rubio favorece especialmente a las pieles maduras, ya que ilumina el rostro, disimula las canas y aporta un efecto lifting visual inmediato.

Los expertos coinciden en que este matiz es ideal para quienes buscan modernizar su imagen sin perder elegancia, y el truco está en mantener el brillo y la textura del pelo mediante productos nutritivos y que neutralicen los reflejos amarillentos.

El corte más solicitado del 2025

El micro bob es una versión más corta del clásico bob, con un acabado un poco más pulido y limpio que estiliza el cuello y acentúa las líneas como las de la mandíbula para ayudarnos a proyectar refinamiento.

Este es un corte que se adapta a distintos tipos de pelo, desde lisos hasta ligeramente ondulados, y funciona tanto en entornos formales como casuales. Este es un corte que requiere de mucho mantenimiento, especialmente si deseas que se mantenga a la misma longitud siempre; sin embargo, sin importar esto, se ha convertido en uno de los favoritos de muchas mujeres en el mundo, pues resulta un estilo práctico.

Cómo recrear el mico bob de Kris Jenner

Si buscas un cambio de imagen esta temporada, el micro bob platinado es una opción versátil y rejuvenecedora. Para lograr el efecto pulido que lleva Kris, lo ideal es alisar la melena, ya sea con ayuda de una plancha o con la técnica de “brushing”, y aplicar un sérum ligero en las puntas para sellarlas.

El fleco lateral es imprescindible para suavizar líneas de expresión y estilizar el cuello; sin embargo, puede sustituirse con un fleco recto o cortina para lograr afinar visualmente el rostro.

Con este nuevo look, Kris Jenner demuestra una vez más su capacidad para reinventarse sin perder su sello clásico y glamuroso. El micro bob rubio platinado no solo se perfila como el corte más elegante del 2025, sino también como el preferido de las mujeres que buscan una imagen fresca, poderosa y sofisticada.