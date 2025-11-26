Suscríbete
Estilo de vida

¿Qué adornos del árbol de Navidad atraen la mala suerte? 5 elementos que no debes poner este año

No todos los adornos son ideales para el árbol de Navidad; algunos, según las creencias populares, pueden obstaculizar la energía positiva y atraer mala suerte al hogar.

Noviembre 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Getty Images

Año tras año, decorar el árbol de Navidad se ha convertido en uno de los rituales más esperados en los hogares, pues marca de manera oficial el inicio de la temporada decembrina, y ese espíritu que nos llena de fé y esperanza.

Las luces, las esferas y otros elementos decorativos hacen que nuestros días se sientan más iluminados; sin embargo, expertos aseguran que hay ciertos adornos de navidad que es mejor evitar en la decoración, y sobre todo en el árbol de Navidad, pues pueden traer mala suerte.

Te podría interesar: Los 6 colores más poderosos para decorar tu árbol de Navidad según el Feng Shui

También te gustará
7 tips de belleza para esta Navidad
Belleza
7 tips de belleza para esta Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Especiales
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

De acuerdo con creencias populares o el Feng Shui, el árbol de Navidad es más que un elemento decorativo, puede ser el portal de manifestación más poderoso, pues cada uno de sus elementos tiene un poderoso significado.

Es por esta razón que algunos elementos decorativos se deben evitar, porque muchas veces traen mala suerte, toma nota de cuáles son:

Elementos demasiado puntiagudos

Retira de tu hogar los objetos con esquinas afiladas o demasiado puntiagudas, ya que se cree que interrumpen el flujo de energía y pueden generar zonas de estancamiento en distintos espacios de la casa.

En el caso de la estrella que decora la punta del árbol de Navidad, basta con conseguir alguna que tenga las esquina redondeadas.

Adornos viejos o heredados con carga emocional negativa

Aunque ciertos objetos conserven un valor sentimental, si están ligados a momentos complicados o a personas con las que hubo tensiones, es preferible no usarlos. El Feng Shui se aconseja decorar con elementos que transmitan alegría y evocan recuerdos positivos, pues la intención con la que se adornan los espacios es lo que realmente transforma la energía del hogar.

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Getty Images

Luces o adornos rotos

En Navidad, las luces representan la vitalidad y la chispa de la vida, tener focos fundidos o luces que parpadean demasiado, puede crear una sensación de caos, y lo mismo ocurre con los objetos decorativos rotos, pues pueden romper con el flujo de la buena energía.

Esferas o decoraciones en color negro

Se cree que estos adornos bloquean la buena energía y simbolizan estancamiento, en cambio, las esferas doradas y rojas se consideran protectoras, ya que representan prosperidad y vitalidad.

Adornos de más

Evita sobrecargar tu árbol de Navidad con más esferas de las que puede sostener o con demasiadas luces que resulten excesivamente brillantes. Cuando se coloca una cantidad desproporcionada de adornos, aunque todos estén asociados con buena energía, el efecto se revierte: el árbol se satura, pierde armonía y se bloquea el flujo energético.

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Adornos de Navidad que traen mala suerte y NO debes poner en el árbol de Navidad

Getty Images

Al final, más allá de atraer o alejar la suerte, el verdadero espíritu está en compartir momentos, crear recuerdos y llenar de luz el corazón del hogar.

Navidad
Melisa Velázquez
Relacionado
Balayage rubios para morenas que rejuvenecen
Belleza
5 rubios para morenas estilo balayage que rejuvenecen a los 50+
Noviembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La infanta Sofía apuesta por el escote Bardot, la apuesta para estilizar la figura de forma elegante.png
Realeza
Así se prepara la infanta Sofía previo a su participación en el 50 Aniversario de la Monarquía
Noviembre 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Charlene de Mónaco luce uñas ‘nude glass’ cortas la versión elegante del donut glaseado.png
Realeza
Charlene de Mónaco lució el abrigo de pana que necesitas este diciembre para verte refinada y elegante
Noviembre 25, 2025
 · 
Lily Carmona
PORTADAS VANIDADES (1).png
Belleza
Cortes con flequillo: ¿Qué es el flequillo Austen, la tendencia que favorece a todas porque suaviza facciones?
Noviembre 25, 2025
 · 
Lily Carmona