Kate Middleton luce el traje verde oliva, diseñador por Victoria Beckham, que todas queremos este otoño

Kate Middleton ha vuelto a sorprender con su elección de outfit, en su último evento real, la princesa de Gales vistió un traje diseñado por Victoria Beckham, y muchos lo han interpretado como una forma de mostrarle su apoyo a la diseñadora, durante el estreno de su serie documental en Netflix.

Aunque Kate se caracteriza por apoyar a los diseñadores británicos, se dice que esta elección de moda no es casualidad, es un sutil guiño a la diseñadora que mostró su lado más vulnerable.

¿Cómo es el traje de Victoria Beckham que usó Kate Middleton?

El 9 de octubre, Kate visitó Home-Start en Oxford para promocionar la última iniciativa de su Centro para la Primera Infancia : una serie de películas animadas diseñada para apoyar a las familias en el desarrollo de habilidades socioemocionales durante los primeros cinco años de vida de un niño.

Para la ocasión, Kate visitó un traje verde sauce de la firma de Victoria Beckham, que está conformado por un blazer con bolsillos de parche delanteros, corte recto y hombreras; y un pantalón de cintura alta, pernera ancha y bolsillos de parche delanteros, un diseño que está inspirado en la década de los 70.

Esta no es la primera vez que Kate usa este traje, pues lo estrenó el pasado mes de abril en la entrega del premio Reina Isabel II de Diseño Británico, y a diferencia de aquella ocasión que lo llevó con camisa blanca, en esta ocasión optó por una camiseta del mismo color y unos salones de tacón alto de Ralph Lauren en color marrón.

Kate Middleton usa traje diseñado por Victoria Beckham Getty Images

El trabajo de Kate Middleton en Home-Start en Oxford

Home-Start Oxford forma parte de una red de 175 organizaciones benéficas que apoyan a más de 60.000 familias en todo el Reino Unido.

Durante su visita, Kate participó en una sesión de capacitación para voluntarios, donde exploró cómo las películas pueden usarse en grupos de apoyo familiar para fortalecer los vínculos entre padres e hijos pequeños.

También participó en una sesión de “Quédate a Jugar”, donde las familias participaron en actividades como disfraces, plastilina, fiestas de té y manualidades, mientras recibían orientación del personal especializado de Home-Start.

