El rey Carlos III otorga un nuevo rol real a Kate Middleton y así fue su debut en la Real Fuerza Aérea

Kate Middleton visitó por primera vez una base de la Real Fuerza Aérea, luego de que el rey Carlos III le otorgara un nuevo rol real en agosto de 2023, con el que tendrá nuevas obligaciones militares, al igual que su esposo, el príncipe William.

La princesa de Gales hizo finalmente su gran debut este 2 de octubre, ¿pero de qué trata su nuevo nombramiento y qué nuevas funciones tendrá qué ejercer?

El rey CarlosIII nombra Comodoro a Kate Middleton

Este 2 de octubre se realizó la ceremonia inaugural de la Real Fuerza Aérea (RAF) Coningsby en Lincolnshire, donde Kate tuvo la oportunidad de hacer su debut como Comodoro Aéreo Honorario Real, título que recibió del rey Carlos III en agosto de 2023.

La Princesa de Gales también fue nombrada Comodoro en Jefe de la Fuerza Aérea de la Flota y Coronel en Jefe de la 1.ª Guardia de Dragones de la Reina en ese momento.

Sin embargo, su cargo en la RAF Coningsby la vincula sentimentalmente con su esposo, el Príncipe Guillermo .

La difunta Reina Isabel II nombró a su nieto Comandante Aéreo Honorario de la RAF Coningsby en 2008, lo que significa que el Príncipe y la Princesa de Gales desempeñan funciones oficiales en la base, en una inusual coincidencia real.

¿Cómo fue el debut de Kate Middleton como Comodoro Aéreo Honorario Real?

¿Cómo fue el debut de Kate Middleton como Comodoro Aéreo Honorario Real?

A su llegada, la Princesa de Gales, vestida con traje gris y tacones, recibió una visión general del trabajo de la RAF Coningsby en operaciones recientes, incluyendo la actividad en Polonia en apoyo a la OTAN.

Posteriormente, se reunirá con el personal de la Alerta de Reacción Rápida, la misión 24/7 de la RAF para proteger el espacio aéreo británico, donde la princesa de Gales observará un avión Typhoon de alerta de reacción rápida, que responde a amenazas potenciales, y luego se dirigirá a las instalaciones de entrenamiento sintético futuro Typhoon.



Kate también se detendrá en un área común llamada Lounge, donde se reunirá con miembros del Equipo de Bienestar de la RAF Coningsby y un grupo representativo del personal de la RAF Coningsby, incluidos aviadores de rangos junior, para escuchar sobre sus roles y experiencias en el lugar.

Kate finalizará su visita oficial reuniéndose con las familias del personal que presta servicio en la RAF Coningsby, quienes brindan apoyo esencial a quienes prestan servicio.

