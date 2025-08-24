¡Adiós al pixie! El nuevo corte de pelo lopix es el favorito para rejuvenecer a los 60+

Cada vez son más las mujeres mayores de 60 que apuestan por refrescar y estilizar su imagen con propuestas sencillas de mantener, entre las opciones más favorecedoras destaca el corte de pelo lopix, un estilo moderno y versátil que aporta elegancia y consigue un efecto rejuvenecedor inmediato.

¿Cómo es el corte de pelo lopix?

Este corte de pelo se caracteriza por combinar la frescura del pixie clásico con la longitud adecuada para tener más alternativas de peinados, pues la idea es que no inviertas demasiado tiempo en su estilismo.

La estilista Noelia Jiménez habla sobre la practicidad de este nuevo corte en tendencia, que se ha convertido en el favorito de Sharon Stone: “Hay una tendencia hacia la comodidad y la practicidad, permitiendo a las personas lucir un estilo elegante sin un mantenimiento excesivo”.

¿Por qué el lopix en un corte de pelo antiedad?

Gracias a sus capas desfiladas que enmarcan el rostro y resaltan los pómulos, el corte lopix suaviza las facciones del rostro y aporta luminosidad para un efecto antiedad instantáneo, muy favorecedor para cualquier tipo de rostro.

Pero además, sus capas desfiladas ayudan a disimular las canas del pelo, con un estilo audaz, fácil de manejar.

“Un corte que enmarque el rostro puede suavizar la apariencia de las canas sin necesidad de llegar a los tintes o efectos de color”, asegura la estilista.

El corte es tan versátil que se puede llevar de diferentes formas, con un peinado desenfadado y grunge.

Otra opción es peinarlo con herramientas de calor como la secadora o la plancha, para conseguir un look mucho más pulido o sofisticado.

Incluso se puede agregar un flequillo que aporte una apariencia mucho más juvenil y femenina.

En definitiva, el lopix es una nueva alternativa para las mujeres que no quieren renunciar del todo a su melena larga, pero buscan lo sifisitcado de un corte de pelo corto

