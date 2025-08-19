10 cortes de pelo antiedad que van bien a las caras redondas y se ven bien todos los días

Si tienes la cara redonda y estás buscando un look que te ayude a estilizar tus facciones, los estilistas concuerdan en que el corte de pelo adecuado, puede ayudarte a definir y a estilizar tu rostro de forma fácil.

La clave para estilizar los rostros redondos, es crear capas estratégicas y los largos para estilizar la silueta facial y lograr un efecto más armonioso.

Te podría interesar: Descubre los 3 flequillos para cara redonda que suavizan el rostro y te hacen lucir más joven con estilo

Cortes de pelo antiedad para caras redondas

Los rostros redondos se caracterizan por tener mejillas prominentes, pómulos suaves y una longitud muy similar al ancho del rostro, y si estás buscando estilizar estas facciones, los expertos en estilismo, recomiendan los siguientes cortes de pelo.

Long bob en capas

Un corte de pelo clásico y atemporal que alarga visualmente el rostro gracias a sus capas ligeras que aportan movimiento y suavidad, evitando que el rostro se vea mucho más ancho.

Pixie asimétrico

Es una de las variantes más buscadas de este corte que se caracteriza por dejar ligeramente más largo un lado, para crear un efecto estilizador que rompe con el rostro redondo, aporta un aire juvenil y moderno al instante.

Shaggy

Inspirado en la estética de los años 70, este corte se distingue por su estilo audaz y lleno de personalidad. Sus capas texturizadas ayudan a enmarcar y estilizar las facciones, al mismo tiempo que aportan frescura, dinamismo y un efecto rejuvenecedor que transforma por completo la imagen.

Corte midi con ondas suaves

El largo a la altura de los hombros es perfecto para mujeres de 40, 50 y más, gracias a sus ondas ligeras se logra un look fresco y dinámico que resta años de inmediato, mientras afina y suaviza las facciones del rostro.

Garçon con textura

Es un corte de pelo sofisticado que, al añadir textura, proyecta una imagen juvenil y atrevida, mientras estiliza el rostro para lograr un efecto mucho más alargado, evitando el rostro redondo o cuadrado.

Corte en V con capas largas

Es un corte que permite rejuvenecer el rostro sin renunciar al largo de tu melena, sus capas largas y suaves enmarcan las facciones y su acabado en punta ayuda a alargar visualmente la melena y estilizar el rostro.

Bob desfilado a la altura de la barbilla

Mientras que el bob clásico puede acentuar un rostro redondo, un corte bob desfilado crear el efecto contrario gracias a sus capas que crean un efecto óptico de alargamiento muy favorecedor.

Clavicut recto

Se trata de una alternativa sofisticada y actual que logra afinar el rostro y armonizar las facciones. Su largo, justo a la altura de la clavícula, aporta un efecto visual estilizado que rejuvenece al instante, al mismo tiempo que brinda un look versátil, chic y sencillo de mantener.

Bixie

Esta fusión entre el bob y el pixie es de esas opciones que no fallan en ningún tipo de rostro, pero especialmente en los redondos, ya que enmarca y suaviza las facciones, sobre todo si se añade volumen con capas en la parte de arriba.

Corte con flequillo cortina

El flequillo abierto en el centro ayuda a crear ángulos que aportan frescura al look, es un recurso que suaviza la frente sin acortar demasiado el rostro, que además te permite lucir más juvenil.

Estos cortes de pelo no solo favorecen a quienes tienen el rostro redondo, también logran un efecto antiedad inmediato, que te permite proyectar juventud y seguridad.

