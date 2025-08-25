¿Cuánto heredó Harry de la princesa Diana? Esta es la millonaria suma

El príncipe Harry tenía tan solo 12 años cuando su madre, la princesa Diana, falleció en un terrible accidente de auto, desde entonces se comenzó a especular sobre la herencia que recibirían él y su hermano William, quien tenía 15 años cuando ocurrió la tragedia.

Durante su famosa entrevista con la presentadora, Oprah Winfrey, Harry mencionó que fue gracias a la herencia de su madre, que pudo mudarse a California cuando decidió abandonar la monarquía junto a su esposa Meghan Markel.

“Tengo lo que me dejó mi madre. Sin eso no habríamos podido hacer esto. Es como si Diana hubiera visto lo que estaba por llegar y nos hubiera acompañado a lo largo de todo este proceso”, confesó el duque de Sussex.

Te podría interesar: Lady Di compartió controversiales advertencias a Harry y William sobre la realeza

La fortuna de la princesa Diana, ¿cuánto le heredó a sus hijos?

Diana falleció en 1997 y se dice que dejó en herencia un patrimonio aproximado de 21 millones de libras, el equivalente a 25 millones de euros, que sería repartida a partes iguales entre sus hijos William y Harry.

De acuerdo con la BBC, la herencia de Diana quedó en 12.966.022 libras tras el pago de los correspondientes impuestos, además de que una de las cláusulas de su testamento especificaba que su mayordomo, Paul Burrell, recibiría 50 mil libras.

El testamento también establecía que Hary y William no podrían recibir su herencia hasta que cumplieran los 25 años, pero luego un tribunal determinó que no sería hasta los 30 años que podrían disponer de sus bienes, para Harry fue en 2014.

Diana con sus hijos, William y Harry. Julian Parker/UK Press via Getty Images

¿Cuánto heredó Harry de la princesa Diana?

De acuerdo con medios británicos, la herencia de los hijos de la princesa Diana se invirtió por los asesores financieros de la casa real británica, y para cuando podrían disponer de ella, el monto ya se había elevado a 20 millones de libras.

Harry entonces habría recibido una suma de 10 millones; sin embargo, la herencia no consistía solo en dinero en efectivo, también había joyas de gran valor económico y significado histórico.

Sin embargo, la herencia de la princesa Diana no ha sido la única que ha recibido Harry, pues se dice que su bisabuela, la reina Madre, le habría dejado en herencia 14 millones de libras.

