Beatriz de York habla por primera vez tras el destierro de su padre y revela los retos de tener un bebé prematuro

El 17 de noviembre, la princesa Beatriz de York participó en un nuevo episodio del podcast The Borne, para conmemorar el Día Mundial de la Prematuridad 2025, donde habló de su propia experiencia.

Beatriz reveló algunos detalles de los desafíos que ella misma enfrentó durante el nacimiento de su hija Athena, quien nació prematura, asegurando que ha sido una de las etapas más complicadas que ha experimentado como madre.

Beatriz de York reflexiona sobre los desafíos de tener un parto prematuro

La princesa Beatriz, sobrina del rey Carlos III, le dio la bienvenida a su pequeña Athena de 9 meses, el pasado 22 de enero de 2025, algunas semanas antes de lo previsto, por lo que se ha considerado un parto prematuro.

Durante el podcast, Beatriz reveló detalles de su experiencia, asegurando que es un momento desafiante e incluso solitario.

“Creo que muy a menudo, especialmente como madres, pasamos nuestras vidas sintiendo que tenemos que ser perfectas para hacer esto. Y a veces, cuando te enfrentas a ese momento de enterarte de que tu bebé va a nacer un poco antes de tiempo, puede ser increíblemente solitario”.

Beatrice es la nueva patrona de la organización benéfica Borne, que “tiene la misión de acabar con los nacimientos prematuros, en todas partes y para siempre”, según su sitio web, donde ha tenido la oportunidad de convivir con otras madres que han pasado por lo mismo.

“E incluso ahora, hablando con algunas de las madres que conocen mi trabajo con la organización benéfica de investigación médica Borne, sienten una especie de alivio que les cambia la vida, que viene de saber que hay una organización que apoya la investigación, que apoya las preguntas y que plantea algunas de estas preguntas importantes”.

¿Cuál es el trabajo de la fundación Borne?

Durante la entrevista, la princesa Beatriz habló de lo mucho que le gusta ser madre a pesar de los desafíos y cómo la organización se ha convertido en una luz para otras mujeres que experimentan lo mismo.

“Lo que más me gusta de ser mamá es que es como un secreto, ¿sabes?, casi como un club secreto donde compartimos historias. Y me encanta el hecho de que Borne esté ahí para apoyar a las madres cuando están pasando por algo increíblemente traumático, y cómo podemos asegurarnos de que datos fenomenales, excelentes herramientas, excelentes médicos, tengan todo a su disposición para que ninguna mamá se sienta sola”, compartió la princesa que también es madre de su hija Sienna Elizabeth de 4 años, y madrastra de Christopher Woolf de 9 años.

