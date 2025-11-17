Natalie Portman nos enseña a llevar el minivestido este invierno 2025

Este domingo, 16 de noviembre, se celebraron los Governors Awards, uno de los eventos más esperados de la antesala a la temporada de premios, donde se reconoció a figuras tan influyentes como Tom Cruise, Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas, con los galardones honoríficos.

También se rindió homenaje a Dolly Parton, destinataria del Premio Humanitario Jean Hersholt, aunque la artista ya había anunciado que no podría asistir por motivos de salud.

Pero mientras la gala estuvo llena de estrellas y reconocimientos, la alfombra dorada brilló con el desfile de celebridades que derrocharon belleza y elegancia con sus looks sofisticados, y una de ella fue Natalie Portman.

Te podría interesar: Gov Ball 2025: Ariana Grande enamora con el vestido rosa ideal para una cena elegante

Natalie Portman luce el mini vestido joya más elegante para el invierno 2025

En la más reciente edición de los Governors Awards, Natalie Portman volvió a demostrar por qué es considerada un ícono de estilo dentro y fuera de la pantalla, pues llegó a la alfombra dorada con un vestido que combinó a la perfección sofisticación clásica y un giro contemporáneo que capturó todas las miradas.

En una noche donde los protagonistas fueron los vestidos largos, Natalie se atrevió a romper las reglas y optó por un mini vestido joya bicolor de la firma Dior, cargado de hermosas lentejuelas.

El vestido está confeccionado en organza, con varias capas que le dan ligereza, está bordado con flores delicadas en colores suaves como el azul, lavanda y rosa, que ha sido descrito como “ice blue”, que da un aire romántico, muy a la tendencia “jardín de Dior”.

Natalie Portman luce el mini vestido joya más elegante para el invierno 2025 Amy Sussman/Getty Images

El escote es tipo ilusión (“illusion neckline”), une la parte superior con las capas semitransparentes de la falda, que da esa sensación de bailarina, un vestido que da presencia sin caer en lo extravagante.

Natalie optó por un recogido (chignon) con raya al costado para mantener el foco en el vestido, además de sólo llevar aretes colgantes como accesorios para llevar el protagonismo al vestido.

Natalie Portman en los Óscar 2026

Este 2025, Natalie Portman estrenó la película ‘La Fuente de la Eterna Juventud’, donde comparte créditos con John Krasinski, esposo de Emily Blunt, y la actriz mexicana, Eiza González, que contó con la dirección de Guy Ritchie.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si la película estará en la contienda por los Premios Óscars del próximo año.

