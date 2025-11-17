Gov Ball 2025: Ariana Grande enamora con el vestido rosa ideal para una cena elegante

El pasado 16 de noviembre se celebró la gala anual de los Governors Awards, un evento que inaugura extraoficialmente la temporada de premios y reúne a los grandes actores que han estrenado película este año, posicionándose como posibles contendientes rumbo a los próximos Óscar.

La importante noche se llevó a cabo en el en el Ray Dolby Ballroom, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, donde asistieron celebridades como Jennifer Lawrences, Elle Fanning o Jennifer López, entre otras; sin embargo, una de las que más brilló por su romántico outfit, fue Ariana Grande.

Ariana Grande luce el look más romántico en los Governors Awards

Ariana fue una de las asistentes al ser la protagonista de “Wicked: Parte II”, sorprendiendo con un estilo muy acorde con el de su personaje Glinda, y uno de los más femeninos y románticos de la noche.

La actriz y cantante optó por un vestido de la firma Dior de su colección Otoño e Invierno 2007, que fue adquirido por su estilista, Law Rock, en la tienda de moda vintage “Timeless Vixen”.

Ariana Grande luce el look más romántico en los Governors Awards Frazer Harrison/WireImage

Se trata de un vestido diseñado por John Galliano, confeccionado en tela satinada en color rosa empolvado, con corte asimétrico y drapeado en el área de la cadera para dar más volumen a la silueta.

También cuenta con delicados bordados en pedrería, dando una sensación de lujo silencioso, que da un toque femenino al look, y que Ariana lució con un peinado recogido y pendientes discretos como accesorios.

Ariana Grande luce el look más romántico en los Governors Awards Amy Sussman/Getty Images

Ariana Grande busca la nominación al Óscar por su papel en Wicked

Ariana Grande fue nominada al Óscar por primera vez en su carrera, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel como Glinda en la película Wicked. La nominación se anunció el 23 de enero de 2025 para la 97.ª edición de los Premios de la Academia.

La actriz no logró llevarse la estatuilla en aquella ocasión, por lo que busca ser considerada de nuevo en la misma categoría para el 2026.

