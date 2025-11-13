Ariana Grande confirma su era más fashion con impactantes vestidos que rinden homenaje a ‘Wicked’

La premier de ‘Wicked: ‘For Good’ en Singapur no fue solo una celebración cinematográfica: fue también una lección de estilo cortesía de Ariana Grande. La actriz y cantante deslumbró a sus fans con dos looks impactantes que captaron tanto titulares como los flashes de las cámaras. Mientras que en redes sociales anunció su llegada al país asiático brillando con un vestido rosa cubierto de lentejuelas de Balenciaga especialmente creado para ella, en la alfombra amarilla desfiló por un elegante diseño en azul de Thom Browne, demostrando su dominio del guardarropa de gala y la forma más fashion que encontró de decirle adiós a Glinda, personaje que interpreta en la película.

El vestido rosa de Balenciaga, un guiño a Glinda

Para su llegada a Singapur, Ariana optó por un vestido rosa pastel de Balenciaga, creado por Pierpaolo Piccioli, un vestido que, de acuerdo con reporte de diferentes medios internacionales, se convirtió en “la primera creación a medida de Piccioli para la casa”.

El diseño strapless presentaba un cuerpo translúcido de lentejuelas y paillettes sobredimensionadas, con una falda de corte drop-waist y una cola fluida que evocaba la silueta de Glinda, la bruja buena del musical.

Los accesorios se mantuvieron mínimos para dejar que el vestido hablara y brillara por sí solo: pendientes de perla y un anillo Swarovski, que complementaron a la perfección su peinado recogido en moño alto con microflequillo lateral.

Sofisticación en tonos fríos: el vestido azul de Thom Browne

Ariana apostó por un segundo atuendo en azul creado por Thom Browne para la misma primera asiática. El vestido, de estilo off shoulder, captó la elegancia refinada del modelo con sus detalles en encaje y lentejuelas en tono a su lado que aportaron textura, mientras que de la parte de arriba se apostó por una silueta en línea limpia; por debajo, la prenda caía con olanes en color blanco a juego con las mangas.

Ariana Grande en la premiere de “Wicked: For Good” en Singapur. Suhaimi Abdullah/Getty Images

El incidente que casi arruina la magia

Aunque la noche estuvo llena de glamour, también se vio marcada por un momento de tensión. Durante el evento, mientras Ariana saludaba al público y posaba para las fotos, luego de entrar de la mano con sus compañeras de reparto para desfilar por la alfombra amarilla, un pan logró saltar la valla de contención e intentó acercarse a ella de manera brusca. En videos difundidos en redes sociales por asistentes al evento, se observa cómo el equipo de seguridad intervino de inmediato; sin embargo, quien protegió por completo a la cantante para evitar que esta fuera dañada, fue la actriz Cynthia Erivo, quien al ver que el fanático se acercaba a toda velocidad, bloqueó el paso del individuo antes de que este pudiera tocarla.

Visiblemente sorprendida y un poco asustada, Ariana mantuvo la calma y fue retirada unos pasos hacia adelante mientras el personal aseguraba la zona.

La premiere Singapur fue mucho más que un lanzamiento; fue la oportunidad para que Ariana Grande despidiera de forma icónica a uno de los personajes más entrañables del teatro musical y ahora del cine. A pesar de que la noche se vio marcada por un incidente, la actriz y cantante no dejó de deslumbrar con sus impactantes vestidos con los que rindió homenaje al fenómeno de ‘Wicked’.