La reina Letizia confirma que la falda de lentejuelas es el ‘must’ para un look navideño sofisticado

Si hay alguien capaz de convertir una prenda en tendencia inmediata, esa es la reina Letizia. Su último look para la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo lo confirma: la monarca apostó por una falda de lentejuelas con un profundo tono burdeos, un diseño que no solo capturó miradas, sino que también consolidó a esta pieza como el nuevo imprescindible para las fiestas navideñas de este año. Entre guiños de estilo inesperados, como un collar dorado, de cadena ancha, algo muy poco habitual en ella, y un estilismo monocromático perfectamente equilibrado, la reina vuelve a demostrar que domina como nadie el arte de la moda y el lujo discreto.

La falda de lentejuelas: el nuevo básico para Navidad

Letizia sorprendió con una falda recta, larga y fluida de Massimo Dutti, cubierta de lentejuelas en un sofisticado tono burdeos. El diseño, perteneciente a la colección otoño-invierno del año pasado, presenta tiro alto y detalles semitransparentes que añaden movimiento y un acabado elegante.

Aunque ya no está disponible, la firma mantiene opciones similares, lo que convierte este look en una inspiración accesible para quienes buscan replicar el estilo real en sus propias celebraciones.

La elección de esta pieza confirma que las lentejuelas regresan con fuerza, pero desde una perspectiva más refinada, perfecta para elevar cualquier look navideño sin caer en excesos.

Un look monocromático impecable y lleno de intención

Para acompañar la falda, la reina optó por un jersey de cashmere de Falconeri, también en tono burdeos, una pieza que ya había lucido durante la Pascua Militar. Su textura suave y su corte relajado equilibran la luminosidad de las lentejuelas, logrando un conjunto armonioso y ultrasofisticado.

Los complementos siguieron la misma línea cromática: salones de Magrit en tacón bajo y una cartera de mano de la misma casa valenciana. Este enfoque monocolor es uno de los favoritos de la reina, con el cual estiliza su figura y aporta una sensación de continuidad visual que resulta elegante y atemporal.

El inesperado collar dorado que transformó el look

La verdadera sorpresa del estilismo fue, sin duda alguna, el collar que lució. Letizia rara vez utiliza este tipo de accesorios, y cuando lo hace, suele inclinarse por diseños muy discretos. En esta ocasión rompió su propia norma con una pieza tipo cadena dorada, minimalista pero con carácter, la cual aportó un toque moderno sin restar sobriedad al conjunto.

El collar, junto con los pendientes dorados de doble aro, completó un look medido y lleno de intención, donde cada detalle estaba pensado para sumar elegancia sin perder naturalidad. Un claro ejemplo de cómo doña Letizia sabe introducir microtendencias manteniendo siempre su sello personal.

Con su aparición en el premio Cerecedo, la reina Letizia no solo deslumbró con un estilismo impecable, sino que consolidó la falda de lentejuelas como la prenda clave de la temporada navideña. Su apuesta por un look monocromático, la mezcla de texturas y el inesperado guiño dorado en los accesorios demuestran por qué es un referente indiscutible de estilo.

Si estás buscando un outfit elegante, moderno y festivo, la reina acaba de darte la inspiración definitiva.