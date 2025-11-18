Suscríbete
Leonor de Borbón lleva las uñas navideñas ideales para verte como princesa esta Navidad

La princesa de España nos regala una importante lección de moda que seguramente arrasará en las próximas semanas.

Noviembre 18, 2025 • 
Karen Luna
Princesa Leonor

Leonor de Borbón lleva las uñas navideñas ideales para verte como princesa esta Navidad

Pablo Cuadra/Getty Images

Si hay alguien que sabe combinar elegancia discreta con un toque moderno, esa es Leonor de Borbón y ahora vuelve a inspirarnos con unas uñas navideñas naturales que son perfectas para vernos como princesas sin esfuerzo.

Leonor de Borbón y las uñas navideñas más elegantes del 2025

Cuando se trata de estilo real, Leonor ha encontrado esa fórmula mágica entre sofisticación y frescura juvenil. Esta temporada, mientras muchas buscamos diseños elaborados o tonos intensos, ella apuesta por algo que, honestamente, nunca falla; uñas naturales con una capa transparente, pulidas, limpias y con ese brillo suave que queda bien con absolutamente todo. Este tipo de manicure es ideal para Navidad, sobre todo si quieres un look refinado sin sentirte “demasiado producida”.

Lo mejor es que estas uñas dejan que tu estilo fluya sin competir con tu outfit festivo. Si vas a llevar vestido rojo, un suéter tejido o algo con brillo metálico, este acabado transparente se adapta perfecto. Es ese tipo de detalle que parece mínimo, pero cuando lo ves en foto, entiendes por qué funciona: suma elegancia sin esfuerzo.

Por qué las uñas naturales transparentes rejuvenecen y estilizan

Además de ser un clásico, este estilo tiene un encanto que muchas pasamos por alto. Las uñas naturales con brillo transparente alargan visualmente los dedos, dan un aspecto más hidratado y hacen que las manos se vean más jóvenes. Ese efecto “fresh”, como recién salida de un spa, que justo vemos en Leonor últimamente.

Otro punto a favor es que este look combina con accesorios dorados, plateados, rosas o incluso con joyería más colorida. Si planeas usar anillos, un reloj especial o pulseras navideñas, tus manos se van a ver más estilizadas y limpias, justo como las de ella.

"Princesa De Asturias" Awards 2025 - Ceremony

Leonor de Borbón y ahora vuelve a inspirarnos con unas uñas navideñas naturales.

Carlos Alvarez/Getty Images

Cómo lograr unas uñas estilo Leonor esta Navidad (sin complicarte)

Si quieres replicar este manicure de la forma más sencilla posible, solo necesitas:

  • Lima suave para dar forma natural.
  • Removedor de cutícula o aceite para suavizar (sin exagerar).
  • Brillo transparente o un esmalte “efecto gel” sin color.
  • Y sobre todo, paciencia para que queden prolijitas.

El truco está en dejar que se vea tu uña, nada de capas gruesas ni esmaltes perlados. Mientras más natural, mejor.

Este estilo de uñas navideñas elegantes, inspirado en Leonor de Borbón, es perfecto si quieres verte sofisticada sin renunciar a lo simple. ¡A veces, lo más bonito es lo más discreto… y ella acaba de recordárnoslo!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
