La reina Camila protagoniza tenso momento al realizar incómoda pregunta a una actriz ganadora del BAFTA

Los actos oficiales de la realeza británica suelen ser sinónimo de diplomacia, sonrisas impecables y protocolos estrictos. Sin embargo, incluso los miembros más experimentados pueden llegar a tener deslices.

Así ocurrió recientemente con la reina Camila, quien protagonizó un momento incómodo durante un encuentro con la actriz galesa Ruth Jones, conocida por su trabajo en la aclamada serie “Gavin & Stacey”. La monarca, sin intención aparente de incomodarla, terminó haciendo una pregunta que rápidamente llamó la atención mediática.

El comentario que desató el momento incómodo

Durante su visita junto al rey Carlos al castillo de Cyfarthfa, en Gales, donde celebraban el cumpleaños número 77 del monarca, la reina Camila saludó a distintas figuras locales. Entre ellas se encontraba Ruth, actriz ganadora del BAFTA 2025 por su actuación en el especial navideño de “Gavin & Stacey”.

Un reportero presente capturó el instante exacto en el que Camila estrechó la mano de Jones y comentó: “¿No has perdido muchísimo peso?”. La actriz, entre risas, respondió: “Sí, gracias. ¡He perdido un poco de peso!”.

Aunque Jones tomó la situación con humor, el comentario generó reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos señalaron que este tipo de observaciones, especialmente viniendo de un miembro de la realeza, suelen considerarse inapropiadas.

La reina habría emitido un comentario incómodo. Getty

¿Quién es Ruth Jones, la actriz ganadora del BAFTA?

Ruth no solo es actriz, también es guionista y productora galesa acreedora al premio BAFTA por su papel en la comedia de 2007, año en el que también recibió el premio a Mejor Actriz Revelación de Comedia en los Premios de la Comedia Británica.

La actriz, de 59 años, ya había sido noticia en 2011 por su impresionante pérdida de casi 60 libras, y, aunque no es correcto opinar sobre el físico de las personas, Jones se ha mostrado abierta a explorar este tema, pues ha explicado en diversas ocasiones que ha lidiado con su peso “toda la vida”. Recientemente, su transformación volvió a los reflectores gracias al regreso de “Gavin & Stacey” y su aclamada interpretación, la cual culminó en 2024.

Ruth Jones en Pride Of Britain Awards 2025 Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

Camila y su relación con la televisión británica

Aunque algunos especularon que Camila quizás desconocía el historial mediático de Jones, la reina ha demostrado ser consumidora ocasional de televisión. En 2024 confesó haber visto “Bridgerton”, la famosa producción de Netflix, y en años previos comentó seguir de cerca “Strictly Come Dancing”, incluso junto con la fallecida reina Isabel II.

Aun así, este pequeño desliz reavivó la conversación sobre “los momentos humanos” dentro de la realeza, recordándonos que, pese al protocolo, no están exentos de cometer errores sociales.

Aunque la pregunta a Ruth Jones pareció no generar tensión entre ella y la reina Camila, sí abrió un debate sobre los límites de la cortesía real y la importancia de elegir las palabras adecuadas, especialmente en eventos públicos donde cada gesto queda registrado.