¿Los hijos de la reina Camila pueden recibir un título real?

Los hijos de la reina Camila, Thomas y Laura, a quienes procreó durante su primer matriomonio con Andrew Parker Bowles, se han mantenido fuera del ojo público y de la corona. Sin embargo, ha surgido la duda de si pudieran tener la posibilidad de adquirir algún título real o reconocimiento aristocrático después de la coronación de Carlos III.

De acuerdo con el biógrafo real Brian Hoey, no hay ningún hijo de un rey o de una reina que se haya quedado sin un título. Aunque no existe la posibilidad de que lo reciban, debido a que el título de Camila depende directamente de Carlos, y ella no podría pasar ningún título a sus hijos o familiares.

No obstante, llegaron a surgir varios rumores de que la reina consorte podría pasarle el título de Harry de Duque de Sussex a su hijo, esto en caso de que el esposo de Meghan Markle no asistiera a la coronación de su padre.

Pero los hijos de la reina Camila han expresado en diversas ocasiones que no tienen interés alguno en formar parte de la familia real.

Asimismo, la relación del rey Carlos III con Tom y Laura no fue la mejor en un principio. Ambos sufrieron la separación de sus padres, pero con el tiempo han aprendido a tener una sana convivencia con su padrastro.

“Laura y yo no formamos parte de la familia real, para ser honestos. Mi madre se casó con el príncipe Carlos. Ella sí forma parte de la familia real. Nosotros somos como todo el mundo”, afirmó Tom a Good Morning Britain.

¿Quienes son los hijos de la reina Camila?

La reina Camila tuvo dos hijos en su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles Facebook The Royal Family

Thomas Parker tiene 47 años, ha escrito varios libros de cocina y ha participado como jurado en realities de cocina, además de ser crítico gastronómico. Estuvo casado con la periodista Sara Buys, quien es la madre de sus dos hijos.

Aunque carga también a sus espaldas una gran tragedia, pues en marzo de 2021 su segunda pareja, Alice Procope, murió de cáncer.

Por su parte, Laura, de 44 años, es galerista de arte y se dedica a promocionar a jóvenes artistas que apenas empiezan su carrera. También, es mamá de tres hijos y está casada con un antiguo modelo de ropa interior.

Ambos procuran mantenerse fuera del escrutinio mediático que en su momento sufrió su madre, aunque llegaron a ser acosados por la prensa tras el escándalo extramarital de Camila y el entonces príncipe Carlos.