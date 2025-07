Aseguran que los príncipes William y Harry tenían una relación complicada desde mucho antes de Meghan Markle

Durante mucho tiempo, la narrativa sobre la relación de los príncipes William y Harry fue el de una hermandad fuerte, inseparable y marcada por el dolor compartido de haber perdido a su madre a una edad temprana. Sin embargo, nueva información sugiere que la tensión entre ellos podría haber existido desde mucho antes de que Meghan Markle llegara a sus vidas.

¿Harry y William siempre se llevaron bien?

Según lo que reveló a Express Paul Burrell, el antiguo mayordomo de Lady Di y figura cercana a la familia, William y Harry tuvieron siempre una relación “complicada” debido a que sus destinos dentro de la Familia Real serían muy diferentes: uno estaba destinado al trono, mientras que el otro no tenía un propósito definido dentro del sistema real.

Burrell, quien trabajó junto a la difunta Diana hasta su muerte en 1997, recordó que desde pequeños los príncipes tenían formas de ser muy distintas. “Harry y William tienen personalidades muy diferentes”, recalcó. “William, de niño, era muy estudioso, bastante tímido, cuidadoso y mesurado. Harry era lo contrario; Harry era el comodín, el impostor, y siempre se divertía”, enfatizó.

Un exmayordomo de Lady Di asegura que la relación entre los príncipes William y Harry siempre fue complicada debido a sus personalidades tan distintas Getty Images

También, este exempleado señaló que justo estas diferencias habrían provocado que la relación del príncipe de Gales y el duque de Sussex no fuera la mejor. “Así pues, dos chicos muy diferentes que crecen en un mundo similar, y no fue fácil para Harry; fue mucho más fácil y sencillo para William. Su mapa ya estaba hecho, y el de Harry no. Así que fue una relación complicada, pero su infancia fue la parte idílica”, apuntó Burrell para Express.

El exmayordomo también subrayó que, aunque Diana trató siempre a sus hijos por igual —sin importar quién sería rey y quién no—, el mundo que los rodeaba sí hacía distinciones. La presión sobre William por prepararse para el futuro y la libertad que tenía Harry como “el repuesto” generaron dinámicas que se fueron volviendo más evidentes con el tiempo.

Por otro lado, estas declaraciones demostrarían que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, no habría sido la razón por la que los hijos de Diana se distanciaron, sino que fue solo un factor más que se sumó al cúmulo de conflictos que ambos ya cargaban de mucho tiempo atrás.

¿Cómo es actualmente la relación entre los príncipes William y Harry?

El príncipe William y su hermano Harry actualmente no tendrían contacto alguno Getty Archivo

Durante años, los hermanos mantuvieron la imagen de una relación sólida. Pero a partir de 2018, con los preparativos para la boda de Harry y Meghan, comenzaron a surgir señales de distanciamiento. En tanto que la situación se agravó después de la salida de los duques de Sussex de la Familia Real en 2020. De ahí que tanto la prensa como la opinión pública culpara a la exactriz de Suits del conflicto entre William y Harry.

Aunque este drama alcanzó un punto crítico tras la publicación del libro de memorias Spare, en 2023, donde el pelirrojo royal hizo duras acusaciones contra William, retratándolo como controlador, frío y hasta violento. Desde entonces, se especula que los príncipes no se hablan.

Por otro lado, si las palabras de Burrell tienen razón, este quiebre entre ambos no sería nuevo, sino la consecuencia de una historia que empezó a escribirse en la infancia, entre dos hermanos atrapados en destinos opuestos, forzados a compartir el mismo escenario pero con destinos muy distintos.