Aseguran que el príncipe Harry habría invitado a Carlos III y al príncipe William a este importante evento

Desde que el príncipe Harry se alejó de la Familia Real Británica, ha tenido muy poco contacto con el rey Carlos III y el príncipe William. Sin embargo, nueva información sugiere que el duque de Sussex podría tener intenciones de reconciliarse con su padre y su hermano, según lo que reportó la prensa del Reino Unido.

El príncipe Harry habría invitado a la Familia Real a los Juegos Invictus

Según reveló el Mail on Sunday, a partir de una presunta fuente cercana, que Harry estaría deseoso de contar con la presencia de Carlos y William en la próxima edición de los Juegos Invictus, los cuales se celebrarán en Birmingham en el año 2027.

Aunque aún faltan más de dos años para la cita, la misma fuente citada por el medio británico describe esta posible invitación como una “rama de olivo” por parte del duque, quien, a sus 40 años, esperaría ver al resto de los Windsor presente en este momento tan importante para él.

El príncipe Harry desearía que la Familia Real asista a los Juegos Invictus a realizarse en Birmingham para el 2027,según la prensa británica Getty Images

“Invictus espera que la Familia Real asista para apoyar a los veteranos heridos que participan. Harry espera que su padre deje a un lado sus diferencias para asistir a los Juegos Invictus y apoyar a los veteranos”, según dice la fuente al medio británico.

“La Familia Real siempre ha apoyado enormemente a Invictus y está orgullosa de lo que Harry ha conseguido en este campo. Esta es una rama de olivo de su parte que podría ser correspondida”, sugieren desde el Mail On Sunday.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. De acuerdo con lo que publicó la revista People, aún no se ha extendido ninguna invitación formal a miembros de la realeza, patrocinadores o figuras públicas, y cualquier comunicación oficial particular del comité organizador, no directamente del príncipe. Además, que sería poco probable que la Familia Real Británica tenga compromisos ya agendados para una fecha tan lejana.

¿Podría existir una reconciliación entre el príncipe Harry y su familia?

Mientras que esta noticia se da a poco más de un mes de la entrevista que el príncipe Harry dio a la BBC, tras perder en mayor pasado la apelación contra el gobierno británico por recuperar su seguridad policial, en la que reconoció su deseo de reconciliarse con los Windsor. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, indicó.

En la misma entrevista, el esposo de Meghan Markle también reconoció que no mantenía contacto con el monarca debido al conflicto legal de su seguridad y que tampoco conoce el actual estado de salud de Carlos III, quien todavía sigue en su lucha contra el cáncer. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, apuntó.

De ahí que la edición de 2027 de los Juegos Invictus podría convertirse no solo en una celebración deportiva, sino también una oportunidad para sanar viejas heridas. Lo cierto es que, aunque no está confirmada una reunión familiar, la posibilidad de ver a Harry junto a Carlos y William en el mismo espacio vuelve a encender una chispa de esperanza que, por ahora, permanece en suspenso.