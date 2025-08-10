El delicioso perfume de la princesa Leonor que usa desde que era niña y tiene toques mediterráneos

La heredera al trono de España, la princesa Leonor, se ha convertido en una de las figuras de la monarquía española más queridas y admiradas, no solo por su compromiso con la corona y el pueblo, también por su estilo personal, siempre fresco y elegante que cada día deja al descubierto su personalidad.

A sus 19 años, la hija mayor de la reina Letizia y el príncipe Felipe, comienza a definir su identidad, y algunos detalles sobre sus gustos más íntimos han comenzado a salir a la luz, como su perfume favorito.

¿Cuál es el perfume favorito de la princesa Leonor?

El perfume favorito de la princesa Leonor, es una fragancia que ha usado desde que era una bebé, se caracteriza por tener un aroma fresco y sutil con toques mediterráneos, y que se ha convertido en su sello distintivo.

Se trata de el agua de colonia de la marca española Nanos, una firma que se especializa en moda infantil. La fragancia combina notas de melocotón, rosa y azahar, una esencia mediterránea que combina lo dulce con lo frutal, ideal para quienes buscan la frescura. en sus fragancias.

El agua de colonia Nanos, no solo es famosa por su dulce aroma, también por sus propiedades tonificantes y por su bajo contenido de alcohol, que resulta ideal para las pieles sensibles, que permite su uso diario sin riesgo de irritaciones.

¿Cuánto cuesta el perfume favorito de la princesa Leonor?

Otras de sus ventajas es su bajo costo, su precio accesible ronda los 22 o 23 euros, por lo que se ha convertido en una de las fragancias más populares de España, gracias a que es la favorita de la princesa Leonor.

Aunque Leonor no es la única que se ha rendido bajo los efectos de este sutil y fresco aroma ideal para el verano, pues se dice que también es la fragancia favorita de la infanta Sofía, y de otras españolas que buscan u aroma fresco y suave.

