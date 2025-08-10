Suscríbete
Polka dot nails: las uñas elegantes que ponen en tendencia las celebridades

Las polka dot nails, inspiradas en el encantador estampado de lunares, regresan con fuerza esta temporada para posicionarse como el nail art estrella del verano.

August 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Con un estilo retro y minimalista, las polka dot nails, que están inspiradas en el coqueto estampado de lunares que lideró la moda en las décadas de los años 50 y 60, se están perfilando como el nail art favorito del verano, por su versatilidad en cuanto estilos y colores.

Celebridades como Dua Lipa, Hailey Bieber, Sabrina Carpenter o Cardi B, han convertido a este diseño en uno de sus favoritos.

¿Cómo es el polka dot nails?

La manicurista Estefanía Sierra, define esta tendencia como el uso de puntos sobre una base de color, que se puede realizar en diferentes versiones, todo depende de la combinación de colores, la distribución y el tamaño de los lunares.

Las uñas pueden ser muy minimalistas con tonos nude o muy atrevidas con colores vivos y extravagantes, todo depende del nail art que quieras llevar: divertido o sofisticado y elegante.

¿Las polka dot nails se pueden hacer en casa?

Esta tendencia es tan práctica que se puede hacer en casa, pues no requiere de herramientas sofisticadas, solo necesitas los tonos de esmalte que desees usar, y para realizar los puntos, puedes usar un alfiler. Terminas tu nail art aplicando un poco de esmalte transparente.

Ideas de uñas polka dot nails

Te compartimos algunas ideas de diseños de uñas polka dot nails para que puedas inspirarte a llevar esta tendencia.

Tonos nude

Este diseño es un clásico del polka dot nails, elaboradas sobre una base en color nude y puntos blancos, un diseño elegante y sofisticado que combina con todo.

Uñas french en punta de almendra

Uno de los diseños más populares del verano, que se crea en un diseño almendra con la punta en francés, un diseño muy minimalista y atrevido que no pierde elegancia.

Uñas blancas con puntos plateados

Si buscas un diseño muy glamuroso, este podría ser la opción ideal para ti, donde se aplica un tono blanco lechoso con puntos plateados.

Polka dot nails divertidas

Si buscas un look más casual y colorido, estas uñas en tonos azules te van a fascinar.

Uñas café con negro

¿Buscas un diseño más atrevido? Apuesta por estas uñas que llevan como base un tono tierra con puntos en color negro.

Blanco y negro

Las clásicas en blanco y negro que nunca pasan de moda y que siempre combinan con todo.

Es cierto que esta tendencia es perfecta para el verano, pero también son lo suficientemente atemporales como para acompañarte durante todo el año.

