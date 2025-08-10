Así es Emma Nygaard, la belleza danesa que ha cautivado al príncipe Christian

Hay historias que llegan como susurros y de pronto se vuelven el chisme obligatorio entre amigas, así pasó con Emma Nygaard, la joven danesa que de la noche a la mañana se convirtió en la co-protagonista de un romance que, de confirmarse, sería de ensueño.

Emma Nygaard Fritzen tiene 21 años y no es una desconocida en los círculos más exclusivos de Dinamarca. Su padre es socio en McKinsey & Company, una de las consultoras más reconocidas a nivel global, tal conexión le ha dado acceso a una educación internacional, elegancia natural y una red social privilegiada.

Se formó en el prestigioso Copenhagen Business School para luego viajar hasta la Universidad de Sídney, donde culminó sus estudios en 2023. Además, ha vivido temporadas en Namibia y Sudáfrica, destinos que comparte con el príncipe Christian, lo cual no hace más que sumar razones para pensar que su conexión va más allá de lo casual.

¿Cómo empezó el romance entre Emma Nygaard, y el príncipe Christian?

El romance salió a la luz gracias a una foto que Emma compartió en su cuenta privada de Instagram una imagen donde Christian le daba un beso apasionado durante lo que parecía un festival de música. El photón era de revista, pero lo borró... aunque ya había sido captada por cientos de pantallas y comenzó a viralizarse en redes.

Ambos asistieron juntos al Smukfest, un festival en medio de un bosque de hayas en Jutlandia, donde fueron captados bailando y aparentemente disfrutando sin preocupaciones, así lo aseguró HOLA USA. También se supo que Emma fue invitada a la fiesta privada por el 18º cumpleaños de la princesa Isabella, lo que sugiere una cercanía con la familia.

Aunque ni Emma, ni Christian, ni la Casa Real han comentado públicamente este romance. Getty Image

Aunque ni Emma, ni Christian, ni la Casa Real han comentado públicamente este romance (y mantienen un silencio elegante), todo apunta a que ya no se trata de una simple amistad o al menos es lo que mencionó la revista HOLA. De confirmarse, Emma tal vez se convierta en una de las primeras posibles consortes danesas en mucho tiempo y a nosotros ya nos hace ilusión pensar en esa posibilidad.

Con una mezcla de misterio, discreción y conexiones de élite, Emma Nygaard parece ser esa presencia cautivadora que ha logrado algo que pocos consiguen: colarse entre reinos y titulares sin perder la naturalidad.