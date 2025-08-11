Suscríbete
Moda

Jennifer Lopez lleva el traje de baño plateado que toda mujet de 50 + necesita este verano

JLo sabe cómo hacer que un look tradicional se convierta en un momento digno de portada.

August 11, 2025 • 
Karen Luna
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Getty Images

Jennifer Lopez no solo canta y baila, sino que también domina el arte de transformar cualquier prenda en un momento inolvidable. Justo en su más reciente presentación, nos sorprendió con un traje de baño plateado que dejó claro que el escenario también es un lugar para brillar.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

A sus 55 años, JLo demostró que un bañador puede ir mucho más allá de la playa, con el toque correcto de estilismo, se convierte en la pieza estrella de un look de concierto que mezcla sensualidad, fuerza y glamour.

Un traje de baño que se volvió alta moda

Lejos de ser una elección casual, el traje de baño plateado estaba pensado para deslumbrar bajo los reflectores. El acabado metálico capturaba cada destello de luz, haciendo que cada movimiento de Lopez en el escenario pareciera coreografiado también para la moda.

Cómo lo llevó JLo en escena

El bañador no apareció solo. Lopez lo combinó con botas altas plateadas, una chaqueta cropped de pedrería y joyas discretas, para mantener el balance. El cabello suelto con ondas voluminosas y el maquillaje con toques metálicos en los párpados completaron un look pensado para seducir a las cámaras y al público.

Cuando hablamos de la moda en el escenario, el plateado es un tono estratégico porque brilla bajo cualquier luz, transmite modernidad y genera un efecto de “armadura glam” que encaja perfectamente con el estilo de Lopez. Nos encanta porque es un color que comunica fuerzay en este caso, ayudó a que el look quedara grabado en la memoria de los fans.

Lo que JLo dejó claro con este traje de baño plateado es que la moda es un lenguaje que ella maneja a la perfección. No importa si es en la playa, en una alfombra roja o en medio de un show con miles de personas; siempre encuentra la forma de reinterpretar las prendas para que hablen de empoderamiento y estilo.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Emma Watson.png
Belleza
5 peinados para pelo corto que rejuvenecen y disimulan la papada
July 01, 2025
 · 
Karen Luna

Este concierto no solo fue música, fue una clase magistral de cómo llevar una pieza versátil al siguiente nivel y sí, ahora todas queremos un bañador plateado aunque sea para brillar en nuestra propia pista de baile.

Jennifer Lopez Lo último Entérate traje de baño
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
brooklyn-beckham-y-nicola-peltz_1.jpg
Entretenimiento
¡3 millones de libras esterlinas! Así fue la lujosa renovación de votos de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
August 11, 2025
 · 
Lily Carmona
soy-georgina.jpg
Entretenimiento
Con un vestido de esta exclusiva y lujosa marca británica, Georgina Rodríguez dice “¡Sí!” a CR7
August 11, 2025
 · 
Lily Carmona
Jennifer Love Hewitt comparte ritual de agua de luna
Horóscopos
Jennifer Love Hewitt comparte el poderoso ritual para manifestar tus deseos
August 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La herencia de la reina Isabel II a Kate Middleton
Realeza
El económico esmalte de uñas que usó la reina Isabel II y que ahora usan también Kate Middleton y Charlotte
August 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez