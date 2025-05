La declaración del príncipe Harry que podría cambiar su relación con la Familia Real para siempre

El príncipe Harry reconoció que desea reconciliarse con la Familia Real Británica. Una reciente declaración que, para muchos, podría cambiar no solo la relación con los Windsor para siempre, sino también el rumbo de la corona inglesa.

Al príncipe Harry le “encantaría” reconciliarse con la Familia Real Británica

Fue durante una entrevista para la BBC, publicada horas después de conocerse el fallo en contra de su solicitud para recuperar la seguridad financiada por el Estado, en donde el duque de Sussex reconoció que desearía acercarse al resto de los Windsor. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, indicó.

También, en la misma plática, Harry reveló el motivo por el que no tiene contacto con su padre, el rey Carlos III, quien se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer desde febrero de 2024. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, apuntó.

Sin embargo, también dejo ver que está consciente de que no toda la familia Windsor pudiera acercarse de nuevo a él,sobre todo tras la publicación de su libro de memorias, Spare, en 2023. “Claro que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro que nunca me perdonarán muchas cosas”, reconoció.

Además, el esposo de Meghan Markle indicó que por ahora le resulta “imposible” llevar a su familia a su país natal “de forma segura”, sobre todo ahora que el Tribunal de Apelaciones de Londres ha dado a conocer el fallo en contra de su solicitud para recuperar la protección policial que le fue retirada cuando dejó sus deberes reales en 2020.

“No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento”, dijo refiriéndose a los príncipes Archie y Lilibet. “Echo de menos el Reino Unido. Echo de menos partes del Reino Unido. Claro que sí. Y creo que es muy triste no poder mostrárselo a mis hijos”, recalcó.

El príncipe Harry pierde la batalla legal por recuperar su seguridad en el Reino Unido

El Tribunal de Apelaciones de Londres dio a conocer el fallo en contra del duque de Sussex en su intento por recuperar la seguridad policial en el Reino Unido Getty Images

Respecto al caso judicial sobre su seguridad, el príncipe Harry suigirió que el rey Carlos III podría influir para resolver esta situación. “Mi padre tiene mucho control y capacidad. En última instancia, todo esto podría resolverse gracias a él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y permitiendo que los expertos hagan lo necesario”, puntualizó.

También, señaló que ello ha sido un punto de fricción con la familia real ya que, para él, el tema de limitarle la seguridad sería una forma de controlarlo. “Creo que lo que más me preocupa de la decisión de hoy... es que sienta el precedente de que la seguridad puede utilizarse para controlar a miembros de la familia. Y, en realidad, lo que hace es impedir que otros miembros de la familia puedan elegir una vida diferente”, enfatizó.

A pesar de las rencillas, este llamado a la reconciliación por parte de Harry podría marcar un posible punto de inflexión en su relación con la Familia Real, ofreciendo una oportunidad para sanar y reconstruir los vínculos familiares. Algo que solo el tiempo lo dirá.