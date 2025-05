El príncipe Harry sufre otro revés legal: no podrá recuperar su seguridad en Reino Unido

El príncipe Harry ha sufrido un nuevo revés legal en su prolongada batalla por recuperar la protección policial que le retiró el gobierno británico cuando él y su esposa, Meghan Markle, abandonaron sus deberes reales en 2020.

La tarde de este viernes 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones ha dado a conocer el fallo en contra de su solicitud, respaldando la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) de evaluar su seguridad caso por caso, en lugar de otorgarle protección automática durante sus visitas al Reino Unido.

La decisión fue clara, aunque no carente de sensibilidad. Sir Geoffrey Vos, uno de los tres jueces que dieron a conocer el fallo, reconoció que los argumentos de Harry eran “poderosos y conmovedores”, pero concluyó que “el sentimiento de agravio del duque no se traduce en un argumento legal válido”.

El príncipe Harry seguirá sin recibir protección policial de manera automática en sus visitas al Reino Unido Getty Images

Así, esta frase resume el tono del fallo: aunque hay empatía, no hay fundamentos jurídicos suficientes para revertir la decisión del comité RAVEC, que determinó en su momento que el duque de Sussex ya no calificaba para recibir protección automática de Scotland Yard al ya no ser miembro activo de la Familia Real Británica.

Ahora, con esta derrota judicial, Harry no solo pierde la posibilidad de regresar a Reino Unido con tranquilidad, sino que también enfrenta una factura millonaria en costos legales, los cuales se estiman en más de £1.5 millones. Y si bien podría intentar apelar ante el Tribunal Supremo esta decisión, no está claro si seguirá ese camino que no le ha dado buenos resultados.

Por otro lado, este veredicto también representa un golpe personal y simbólico para Harry, quien ha insistido en que, sin una protección adecuada, no puede garantizar la seguridad de su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, durante sus visitas al Reino Unido. De hecho, en recientes declaraciones, el pelirrojo royal confesó con tristeza que sus hijos probablemente “se perderán todo” lo relacionado con su tierra natal debido a estos obstáculos de seguridad.

El príncipe Harry ha expresado varias veces que sin una protección adecuada no podría traer a su familia al Reino Unido Especial

El príncipe Harry desea reconciliarse con la Familia Real Británica

A horas de darse a conocer este fallo, salió a la luz una entrevista del príncipe Harry para la BBC en la que reconoció su deseo de reconciliación, especialmente con su padre, el rey Carlos III, quien actualmente enfrenta problemas de salud debido a su diagnóstico de cáncer.

Sin embargo, también dijo que es consciente de que algunos miembros de su familia pueden no perdonarlo por la publicación de su libro de memorias, “Spare”. “Claro que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro”, relató. “Claro que nunca me perdonarán muchas cosas”, confesó.