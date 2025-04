Este es el cariñoso apodo que recibe el príncipe Louis de sus hermanos, George y Charlotte

El príncipe Louis, el hijo más pequeño de Kate Middleton y el príncipe William, mantiene una gran complicidad con sus hermanos George y Charlotte. Prueba de ello fue el apodo que ellos le pusieron cuando, nació hace siete años, y que hasta hoy a muchos enternece.

¿Qué apodo le pusieron al príncipe George?

Según el autor real Robert Jobson, en su libro Catherine, the Princess of Wales: The Biography, los dos hijos mayores de los Gales se referían con dulzura a su hermanito como “Lou Lou”. Este mote, tan sencillo como encantador, surgió justo después de su nacimiento el 23 de abril de 2018, en la exclusiva ala Lindo del Hospital St Mary’s, en Londres.

Mientras Kate descansaba tras el parto, William llevó a George y Charlotte al hospital para que conocieran al nuevo integrante de la familia. La emoción era tan evidente que no tardaron en buscarle un nombre propio, más íntimo, más de hermanos: Lou Lou.

Cuando nació el príncipe Louis, sus hermanos George y Charlotte le pusieron el apodo “Lou Lou” Kensington Palace

Louis Arthur Charles fue presentado oficialmente al mundo ese mismo día, con William bromeando ante los medios: “Ahora son tres veces más preocupaciones”. Lo cierto es que, mientras el mundo celebraba la llegada del nuevo príncipe, George y Charlotte ya habían encontrado esta forma de demostrarle su afecto a su hermano menor. Un gesto que demuestra que también son una familia como cualquier otra.

Pero ese no fue el único apodo que ha rodeado al pequeño Louis. Con el paso de los años, la misma Kate ha empezado a llamarlo “Lou-bugs”, especialmente en momentos en los que su lado más travieso se manifiesta en eventos reales. Porque sí, Louis se ha ganado el corazón del público con su carácter espontáneo, risueño y ligeramente travieso, que muchas veces ha hecho sonreír (y contener la risa) a su madre en público.

El séptimo cumpleaños del príncipe Louis

Mientras que esta semana, el más pequeño de los príncipes de Gales cumplió 7 años, por lo cual sus padres publicaron una fotografía de su hijo en redes sociales para felicitarlo. Sin embargo, este retrato ha llamado mucho la atención por un curioso detalle.

El príncipe Louis cumplió 7 años el pasado 23 de abril Josh Shinner

La imagen muestra a Louis con una amplia sonrisa y sin sus dos dientes frontales, un símbolo claro de su crecimiento y transición a una nueva etapa de su infancia. Esta fotografía, capturada por el fotógrafo Josh Shinner, es parte de la tradición anual de los Gales de compartir imágenes especiales en los cumpleaños de sus hijos.

También, en la fotose se ve al pequeño príncipe, sentado sobre un tronco en un jardín lleno de flores, y vestido con un suéter verde, camisa de cuadros y unos jeans azules. Esta última prenda también ha generado gran curiosidad ya que es la primera vez que sale con pantalones en un retrato oficial