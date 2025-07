Tom Bateman, protagoniza la novela juvenil ‘The Love Hypothesis’

La literatura romántica juvenil ha regalado al mundo infinidad de historias que se han ganado el cariño de más de una. Ya sea por lo interesante de su trama, la exquisitez narrativa, o porque muchas de nosotras nos enamoramos de los protagonistas de estas historias, la realidad es que aquí estamos consumiendo alegremente este tipo de contenido.

El día de ayer el universo literario colapsó al comunicarse que el libro ‘The Love Hypothesis’ seria adaptado para llevarse a la pantalla grande revelando a Lili Reinhart y a Tom Bateman como los protagonistas de esta historia.

Bateman estará dando vida a uno de los personajes literarios masculinos más queridos por la comunidad lectora: Adam Carlsen. y hoy te vamos a contar más sobre el actor que se está convirtiendo en la sensación del momento.

¿Quién es Tom Bateman?

Thomas Jonathan Bateman es un actor británico que saltó al mundo de la actuación de manera formal en 2013 como parte del elenco de la serie Da Vinci’s Demons, proyecto en el que dio vida a Guiliano Medici.

Ha sido parte de múltiples proyectos cinematográficos como Murder on the Orient Express (2017) y Death on the Nile (2022), su experiencia también se extiende a la televisión pues ha participado en sereies como Based on a True Story (2023) o Into de Dark (2018). Pero definitivamente una de sus áreas de trabajo más fuertes es el teatro, lugar donde ha protagonizado obras como Shakespeare In Love o The Winter’s Tale-Harlequinade, en esta última compartipendo escenario con la gran Judi Dench.

Actualmente el actor de 36 años está casado con la actriz Daisy Ridley quien interepretó a Rey en Star Wrs: El ascenso de Skywalker (2019) personaje que guarda una relación muy curiosa con el nuevo proyecto que Tom tiene en puerta al darle vida a Adam Carlsen.

Tom Bateman y Daisy Ridley son pareja en la vida real y dos personajes que han interpretado comparten algo en común GettyImages

¿Quién es Adam Carlsen?

Adam es el personaje masculino de la novela ‘La hipótesis del amor’ de la autora Ali Hazelwood. Adam es un profesor de biología de la Universidad de Standford y se le describe como un hombre brillante, inteligente, directo, temido y muy reservado.

Ante sus alumnos tiene la reputación de ser de los profesores más exigentes del campus, sin embargo, debajo de esa imagen de hombre serio y frío se esconde un dulce corazón.

El personaje está inspirado en Kylo Ren de Star Wars pues el origen de esta historia nació de un fanfiction. así que sí, tanto Adam como Olive estaán inspirados en Rey y Kylo Ren.

Por supuesto que al ver a Bateman, las seguidoras de esta historia fueron las más felices pues aseguraron que el actor es la personificación exacta de lo que imaginaban al leer a Adam Carlsen.

Tom Bateman dará vida a Adam Carlsen, protagonista de The Love Hypothesis en su nueva adaptación GettyImages

¿De qué trata ‘La hipótesis del amor?

Olive Smith es una estudiante de doctorado que luego de una acción impulsiva conoce al aterrador profesor Carlsen. Pronto, ambos llegarán a un acuerdo que consiste en fingir una relación, este arriesgado juego los llevará a desarrollar sentimiento auténticos entre ambos.

La nueva adaptación estará a cargo de Primevideo y Amazon MGM Studios, sin embargo, aún no hay información sobre posible fecha de estreno.

Autoras como Jenny Han o Collen Hoover han sabido encontrar en el público juvenil el espacio perfecto para crear historias que conecten con adolescentes y mujeres adultas logrando traspasar a sus personajes a la pantalla grande o chica.

Esta vez es el turno de la escritora Ali Hazelwood de ver a sus personajes cobrar vida y tenemos la certeza de que Tom Bateman hará un trabajo impecable con su papel.