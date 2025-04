Meghan Markle comparte FOTOS inéditas de Archie y Lilibet ¡Así han crecido!

Meghan Markle ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir algunas imágenes jamás vistas de sus hijos Lilibet y Archie. Aunque la esposa del príncipe Harry ha procurado que sus pequeños tengan una vida privada, hace unas horas decidió romper sus propias reglas para mostrar el crecimiento de sus pequeños.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la duquesa de Sussex publicó una galería de fotografías disfrutando de la compañía de sus hijos. En las imágenes se puede apreciar a los nietos de Lady Di rodeados de naturaleza y fascinados con la belleza de sus flores, pasión que parecen compartir con su madre.

Entre los detalles que más llamaron la atención, fue el pelo pelirrojo de los pequeños, un referente que nos recuerda al príncipe Enrique hace algunas décadas atrás. Las recientes fotografías nos han dejado claro que Markle desea tener una comunidad cercana con sus seguidores, algo que no podía hacer cuando era miembro de la realeza.

“Sunday kind of love….with my little loves (Un domingo de amor... con mis pequeños amores)”, escribió la actriz. Un recuerdo que seguramente es muy especial para ella y que ha sido muy significativo para sus más de 2 millones de seguidores.

¿Por qué Meghan Markle no muestra a sus hijos en redes sociales?

A diferencia de otras celebridades que publican cada paso de sus hijos en redes sociales, Meghan ha sido cuidadosa. No tiene una cuenta donde suba fotos de sus momentos familiares, ni historias diarias mostrando lo que hacen sus niños. Cuando ella y Harry deciden compartir imágenes de Archie o Lilibet, lo hacen de forma puntual, casi siempre, dentro de proyectos especiales o en momentos donde protegen la identidad de los pequeños.

Definitivamente, Archie y Lilibet están creciendo rodeados de amor, naturaleza y mucha libertad. Y aunque Meghan y Harry siguen protegiendo la privacidad de sus pequeños, momentos como este nos recuerdan lo bonito que es verlos florecer a su propio ritmo.