La poderosa razón por la que Meghan Markle no acompañó al príncipe Harry a Londres para visitar al rey Carlos III

La Familia Real Británica ha vivido semanas muy convulsas y tras darse a conocer el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, el príncipe Harry ha decidido viajar a Londres y sin la compañía de su esposa Meghan Markle, para poder estar con su padre durante este difícil momento.

Este lunes el Palacio de Buckingham dio a conocer que el monarca británico padece dicha enfermedad, la cual le fue diagnosticada luego de haber sido ingresado al hospital el pasado 26 de enero para someterse a una operación para corregir su problema próstata.

“Durante la reciente intervención hospitalaria del Rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro motivo de preocupación. Las pruebas diagnósticas posteriores han identificado una forma de cáncer” según se lee en un comunicado.

El príncipe Harry se reunió con el rey Carlos luego de darse a conocer su diagnóstico de cáncer WPA POOL/GETTY IMAGES

Meghan Markle no viajó a Londres con el príncipe Harry tras conocer que Carlos III tiene cáncer

Esta noticia ha provocado que el hijo menor de Carlos III haya viajado desde Estados Unidos hasta Inglaterra para poder acompañarlo, y si bien en un inicio se desconocía si su mujer lo acompañaría, ahora la prensa ha confirmado que el pelirrojo príncipe viajó en solitario, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál fue el motivo por el que la duquesa no quiso acompañarlo.

En este sentido, los medios británicos solo han informado que Meghan en esta ocasión decidió no viajar junto con su esposo, y aunque desconocemos exactamente el motivo por el que prefirió quedarse en su residencia en Montecito, California, es probable que su decisión tenga que ver con sus hijos Archie y Lilibet, ya que seguramente prefiere mantenerlos alejados de la ola mediática que ha provocado el cáncer del rey Carlos.

Meghan Markle se quedó con sus hijos en su residencia de Montecito, California Getty Images

Por otra parte, puede ser también que Markle no haya ido a Londres porque no quiera dejar su casa en el olvido y a la deriva, ya que en Santa Bárbara, que es la zona en donde se encuentra su mansión, en estos días ha padecido los estragos de una gran tormenta, provocando varias inundaciones y algunos daños.

Sin embargo, están también quienes consideran que la ex actriz de Suits no lo acompañó porque no tiene pensado volver nunca más a un país al que no es bienvenida, luego de que ella y su esposo se separaran de la Familia Real Británica en 2020.

Pero en cualquier caso, la grave situación por la que están pasando los Windsor puede ser ese punto de reinicio para limar asperezas con los Sussex y establecer nuevos vínculos, ya que de hecho, un tabloide inglés reportó que el mismo Carlos III habría avisado a Harry de su enfermedad antes de hacerlo público. Dejando en claro que por encima de los pleitos, está la relación de padre e hijo.