"Solo quiero que me quieran", Miley Cyrus habla de la terapia que más le ha funcionado

Miley Cyrus reveló que la terapia EMDR fue clave para transformar su vida, pues le permitió superar traumas de la infancia y vencer el pánico escénico: “Me salvó la vida”.

August 18, 2025 
Melisa Velázquez
Miley Cyrus se convirtió en una de las estrellas infantiles más reconocidas de Hollywood al alcanzar la fama con apenas 12 años gracias a Hannah Montana. Sin embargo, lo que pocos conocen es que, pese a brillar en escenarios ante millones de personas, tras bastidores lidiaba con un intenso pánico escénico.

Durante una entrevista con The New York Times, Miley habló de la terapia a la que se sometió para superar este problema, y cómo le salvó la vida al sanar otros traumas de su infancia.

Celebridades como Ariana Grande o Selena Gomez, han hablado de las dificultades de lidiar con la fama a temprana edad, y recientemente, Miley reveló que la terapia EMDR le ayudó a superar la ansiedad y el pánico escénico que sentía durante sus conciertos.

Probé la EMDR y me encantó; me salvó la vida. Es como estar en un tren y ver pasar la vida por la ventana. En ese estado hipnótico, reflexionando sobre la ansiedad que me asaltaba en el escenario, dije: ‘Deseo con todas mis fuerzas que me quieran’. La terapeuta me preguntó cuándo había sentido ese deseo por primera vez, y de repente el tren empezó a ir en reversa. Y, sé que puede parecer absurdo, pero es real. Me vi en el vientre de mi abuela biológica, porque mi madre era adoptada”.

Continuó narrando: “Escuché a sus padres biológicos hablar de darla en adopción. Me sentí como mi madre, escuchándolos y pensando: ‘Quiero que me quieran. Quiero que me quieran’. En ese momento, la terapeuta me preguntó cuándo volvería a sentir ese deseo, y en un instante, vi cómo entregaban a mi madre a mi abuela. Yo también, al nacer tras un parto difícil y peligroso, fui puesta en brazos de esa misma mujer, mi abuela, y no de mi madre. Sentí una conexión inmediata entre nosotras”. Y finalizó: “Durante ese estado hipnótico, me encontré en la cima de una montaña, un lugar donde había experimentado un gran trauma”.

¿Qué es la terapia EMDR que le salvó la vida a Miley Cyrus y cómo funciona?

La terapia EMDR (por sus siglas en inglés: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, es decir, Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), fue desarrollada por la psicóloga Francine Shapiro en 1987.

Se trata de una técnica psicoterapéutica que trata el estrés relacionado con traumas y otros problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el pánico, el duelo y otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias.

Durante la terapia, el paciente recuerda momentos dolorosos mientras realiza movimientos oculares bilaterales, siguiendo con la vista los dedos del terapeuta o recibiendo estímulos alternos como el tapping, de esta manera, el cerebro procesa y reprograma esas memorias.

Como resultado de la terapia, esos momentos traumáticos dejan de doler tanto, los síntomas de ansiedad y miedos asociados al trauma se reducen y mejora el estado emocional.

