Miley Cyrus enfrenta demanda por plagiar una canción de Bruno Mars, esto es lo que se sabe

Miley Cyrus está siendo demandada por plagio por la empresa Tempo Music Investments. La demanda alega que la canción “Flowers” copia elementos de “When I Was Your Man” de Bruno Mars, específicamente en coros, melodía y progresiones de acordes.

Es importante destacar que Bruno Mars no figura como demandante en esta acción legal; la demanda está impulsada únicamente por Tempo Music Investments, que es la firma que gestiona los derechos de la canción “When I Was Your Man”, así como gran parte de los derechos de autor del músico.

Según lo que se sabe y se ha filtrado de la demanda, la disputa se centra en cuestiones de derechos de autor y no necesariamente en una acusación directa por parte del propio artista. Se argumenta que existen “similitudes sorprendentes” entre las dos pistas.

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”, se expone en los documentos oficiales revelados por People.

En su demanda, Tempo Music Investments pide una orden judicial que prohíba a Miley Cyrus, de 31 años, y a las compañías discográficas Sony Music Publishing y Apple seguir explotando comercialmente la canción ‘Flowers’. La empresa también reclama una compensación económica por los daños sufridos, cuyo monto exacto será determinado en el proceso legal.

Miley Cyrus, cuyo nombre verdadero es Destiny Hope, no ha hecho ninguna declaración al respecto hasta el momento.

Miley: líos legales

Esta no es la primera ocasión en la que la cantante y compositora estadounidense enfrenta problemas legales por su música. Anteriormente, Cyrus se vio envuelta en una polémica por plagio en 2018 cuando el compositor Michael May la demandó por 300 millones de dólares, acusándola de copiar elementos de su canción ‘We Run Things’ para su éxito ‘We Can’t Stop’. Tras casi dos años de litigio, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial en enero de 2020, poniendo fin a la disputa legal.

Y el año pasado, su ex esposo, Liam Hemsworth anunció su intención de demandar a la cantante por difamación. Según el actor, la letra y melodía de su canción ‘Flowers’ hacen alusión directa a su relación pasada y podrían haber perjudicado su imagen pública, incluso llevándolo a perder un papel en la serie ‘The Witcher’.

Encuentra las diferencias

La letra de “Flowers” aborda temas de empoderamiento y autosuficiencia, reflejando la capacidad de amarse a uno mismo sin depender de otra persona. Fue escrita por Cyrus junto a Gregory Aldae Hein y Michael Pollack, y se caracteriza por su estilo pop con influencias post-disco y funk.

La canción conquistó los primeros lugares de las listas de popularidad en 29 países simultáneamente y se mantuvo ocho semanas en la cima del Billboard Hot 100. Además, fue coronada como la canción más escuchada a nivel mundial en plataformas como Spotify, superando los 1.600 millones de reproducciones.

Este tipo de disputas no son ajenas a la industria musical; sin embargo, la fama de ambas artistas añade un nivel de complejidad significativo a la situación.