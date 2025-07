Salma Hayek luce el maxivestido más chic para lucir cintura de avispa a los 50.

Hay algo en Salma Hayek que simplemente hipnotiza; no importa si está en la alfombra roja o disfrutando de un día casual, ella siempre logra verse con ese toque chic que parece no forzar nada. Esta vez lo hizo con un maxivestido color ladrillo que no solo es elegante, sino que además marca la cintura de una forma tan favorecedora que querrás correr a buscar uno igual.

La actriz mexicana, que a sus 58 años se ve más espectacular que nunca, nos regaló una inspiración de esas que funcionan para cualquier plan, un vestido largo, fluido, con caída perfecta y en un tono que, seamos honestas, le queda de escándalo.

El color ladrillo es el nuevo aliado de pieles cálidas

Sabemos que el negro siempre será un básico, pero este 2025 el color ladrillo se posiciona como el nuevo tono estrellapara mujeres de piel dorada o apiñonada. Es sofisticado, cálido, y tiene esa vibra terracota que te hace ver luminosa sin sol ni filtro.

En el caso de Salma, el vestido tenía un escote discreto y un detalle en la cintura que (sin exagerar) hacía magia visual, afinando la silueta y creando esa forma de reloj de arena que muchas buscamos, pero sin apretar, sin incomodidades.

Si hay alguien que sabe cómo reinventarse con estilo esa es Salma Hayek y su reciente look lo confirma. Getty Images

Una silueta que abraza y estiliza (sin esfuerzo).

Lo que más me gustó de este vestido es que tiene ese tipo de corte que no te exige ni faja, ni poses forzadas, ni una dieta detox de tres días. Solo cae bien, se mueve contigo y resalta lo mejor de tu figura.

Además, el largo maxi combinado con unas sandalias doradas crea una línea vertical alargadora que estiliza a cualquier edad y altura. Es ese tipo de vestido que te salva en eventos donde quieres verte arreglada, pero sin sentirte disfrazada.

Si tienes más de 50 (o aunque no los tengas), este vestido ladrillo como el de Salma es esa pieza clave que deberías tener en tu clóset porque favorece, estiliza y empodera. Si no encuentras uno igual, busca algo con esa misma fórmula de color cálido, buen corte y movimiento.