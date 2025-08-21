¿Miranda Priestly murió? Estas son las fotos que muestran a Anne Hathaway y Stanley Tucci en atuendos de luto en el rodaje de “DWP2" y preocuparon a los fans

La secuela de “El diablo viste a la moda” se ha convertido en uno de los proyectos más esperados por los fans y también uno de los más comentados. Cada semana obtenemos pistas sobre el rodaje, gracias a fotos que se obtienen en el rodaje de las escenas en exteriores, sin embargo, esta vez los mini vistazos nos dejaron heladas, pues podrían representar un giro muy inesperado en la historia: la muerte de Miranda Priestly.

¿El adiós a la legendaria Miranda?

Miranda Priestly, interpretada por la magistral Meryl Streep, es uno de los personajes más icónicos del cien. La elegancia que la caracteriza, su personalidad irónica y su figura de autoridad y poder dentro de la insdustria de la moda la han convertido en un referente cultural (y uno de nuestros personajes favoritos).

Es por ello que el día de hoy, al hacerse virales nuevas tomas del rodaje de la cinta, el mundo colapsó. Y es que en ellas pudimos apreciar a Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs (quien por cierto portaba un hermoso vestido lencero divino a juego con un largo abrigo negro), y a Stanley Tucci, quien da vida a Nigel, vistiendo atuendos negros y con expresiones series, como si se tratara de una escena de luto.

Anne Hathaway y Stanley Tucci en el rodaje de “The Devil wears Prada 2". Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Por supuesto, los fanáticos comenzaron a sacra teorías sobre el contexto que abordará esta escena en la película, siendo la idea de la posible muerte de Miranda la conclusión a la que muchos llegaron.

La posibilidad de que el guion haya incluido esta posibilidad ha generado opiniones encontradas entre los fans. Mientras algunos aseguran que sería una forma emotiva de cerrar el ciclo y dar paso a una nueva generación, otros (más escandalizados, nosotras incluidas), consideras que el corazón de la película es Miranda y que si su personaje llegara a desaparecer, la historia ya no sería igual.

Lo que sí sabemos

Hasta ahora, ni la producción, ni los actores han revelado detalle alguno sobre el rumbo que llevará la trama de esta nueva entrega.

Anne Hathaway and Stanley Tucci en el set de “The Devil Wears Prada 2", en NYC. MEGA/GC Images

Lo único que han compartido es que la historia se centrará en el declive de Runway y la transición de la industria editorial tradicional a su era digital.

Otra cosa que también afirmaron fue que contaremos con la participación de los mismos personajes principales de la primera entrega, encabezados por Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt y por supuesto, Meryl Streep, a pesar de que al proyecto se integrarán más personajes y actores nuevos. Por ahí ya vimos también a Kenneth Branagh en el rodaje grabando una escena con Meryl.

Si algo nos ha enseñado “El diablo viste a la moda” es que la moda es poderosa, así como su trama, que nos tiene pegadas al celular esperando con ansias nuevas noticias y actualizaciones. Mientras los fans cruzan los dedos para que las teorías sobre Miranda Priestly se queden en ese rubro, es decir, como teorías, las imágenes del rodaje nos dejan ver que seguramente esta secuela jugará con nuestras emociones.