¿Meryl Streep y Kenneth Branagh confirman noviazgo? Así fueron captados en cena romántica durante “DWP2"

El internet se vuelve loco cada vez que “Devil Wears Prada 2” nos regala algún atisbo del rodaje, pues, en nuestra mente no solo vamos armando las piezas de lo que posiblemente veremos en la película una vez que ya esté en las salas de cine; también se nos acelera el corazón de ver los looks originales, increíbles y creativos que los protagonistas lucen. Esta vez no fue la excepción, pero la ropa no fue tanto la protagonista (bueno, un poquito), sino la interacción entre Meryl Streep y Kenneth Branagh.

Un encuentro inesperado en el set

Mucho se ha especulado sobre el contenido de esta nueva secuela (recordemos que no se nos ha dado mucha información sobre la trama o personajes nuevos). Sin embargo, el día de hoy se volvieron virales una secuencia de imágenes que mostraban a la actriz, Meryl Streep, en su papel como Miranda Priestly, compartiendo un momento, que muchas personas interpretaríamos como romántico, de la mano del también director de “Belfast”, Kenneth Branagh.

Y es que en ellas pudimos ver a una Miranda pulcra y elegante, bajando de un automóvil de lujo, con un hermoso vestido largo de noche en color rojo, ¡acompañada por el actor!

Por supuesto que pronto las teorías comenzaron a ver la luz, dejando en alguno que otro despistado la sensación de que entre los actores estuviera naciendo algún romance, sin embargo, la realidad es que estas imágenes son parte del rodaje de la película.

Por la mente curiosa de algunas de nosotras comenzó a correr la imaginación sobre qué se estaría grabando: ambos podrían estar regresando de una cita romántica, o una salida nocturna a la ópera, o tal vez Kenneth acompañaría a un evento importantísimo de moda a Miranda... Recordemos que el actor fue confirmado como nuevo miembro del equipo interpretando al esposo de Miranda.

Kenneth Branagh y Meryl Streep en el rodaje de “The Devil Wears Prada 2". TheStewartofNY/GC Images

Expectativas por la secuela

Hasta el momento, la información que tenemos sobre la secuela es la necesaria, pues 20th Century Studios se ha encargado de mantener cuidada la producción para no perder el factor sorpresa cuando la cinta por fin se estrene en mayo de 2026.

A pesar de que aún no contamos con una sinopsis oficial, la productora compartió a inicios del mes de junio que la cinta se centrará en el declive de las publicaciones de moda en su versión impresa frente a la industria del mundo digital, poniendo a Miranda en una situación bastante compleja.

Aunque aún no tenemos más detalles de la relación de los personajes de Meryl Streep y Kenneth Branagh, es muy emocionante ver cómo la película poco a poco va tomando forma, logrando en nosotras que la ansiedad por verla solo crezca y crezca con el paso de los días. ¿También tú estás estás contando los días para el estreno?